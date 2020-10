Für dieses Gefühl gibt es keine Worte

Es ist wohl das größte Glück auf der ganzen Welt: Dein Baby ist endlich da! Ihr beiden habt die Geburt gut überstanden und genießt nun die ersten Momente.

Komisch, wenn es manchmal einfach keine Worte gibt. Wenn etwas einfach unbeschreiblich ist. So klein und perfekt schaust du mich an - mit deinen großen, neugierigen Augen. So flink und frech schnappst du dir mein Herz - mit deinen winzigen Händchen. So sanft bewegt sich dein Bäuchlein, ganz kuschlig und warm. Du riechst so gut nach Liebe in meinem Arm. Und deine Füßchen erst, was soll ich sagen? Ich könnte platzen und weiß nicht wohin vor lauter Glück-Liebe-Sorge und tausend Fragen. Ich atme tief ein und halte dich fest. Komisch, wie egal es manchmal ist, wenn es für etwas einfach keine Worte, sondern nur unbeschreibliche Gefühle gibt.

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Eltern.de erschienen