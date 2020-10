Wer wechselt die Stinkewindeln (also die RICHTIG schlimmen)?

Auch wenn ihr euch sonst alle Aufgaben teilt, damit auch alles immer schön fair bleibt - beim Thema Wickeln gibt es keine Freunde! Denn gerade wenn so eine richtig dicke, frische Stinkbombe in der Windeln auf Entsorgung wartet, würde sich so manch einer (verständlicherweise) gerne vor seiner eigentlichen Säuberungspflicht drücken.

Und genau in dieser Situation erwacht eine Fähigkeit in euch, die ihr vorher noch nicht kanntet: Die Verleugnung des eigenen Geruchssinnes. Wer kann länger so tun, als wäre nichts? Wer hält den "Duft" länger aus, ohne sich mit langsam tränenden Augen selbst zu verraten? Wer opfert sich schlussendlich aber doch und wird heimlicher Held des Tages?

Möge der Bessere gewinnen!

Mehr