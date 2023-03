"Schwangere Frauen haben immer so ein Leuchten im Gesicht". Oder? Nein, nicht immer, denn eine Schwangerschaft bringt auch viele mentale und körperliche Einschränkungen mit sich. Nicht erst kurz vor der Geburt, sondern bereits mit dem ersten Tag des Bewusstseins über die Schwangerschaft. Genauso wie bei allem anderen gibt es eben auch bei der Schwangerschaft zwei Seiten, die beide ihre Daseinsberechtigung haben. Karolina Zolubak nimmt uns mit in ihre Welt der Graphic Novels und beleuchtet durch ihre besonderen Zeichnungen die Herausforderungen einer Schwangerschaft. Als eine Art Tagebuch aufgebaut lässt sie die Betrachtenden auf eine persönliche und individuelle Art an ihrem Leben und insbesondere an der Schwangerschaft teilhaben. Aufgrund der Nahbarkeit der ästhetischen Zeichnungen kann man sich schnell in Karolina Zolubaks Comic verliere und sich noch schneller dabei ertappen, wie man sich selbst wiederfindet.

Brigitte