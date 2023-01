Tanja Szewczenko wird in einer Shopping Mal selber noch mal zum Kind.

von Helen Kreimer Tanja Szewczenko versucht ihren Zwillingen Mut zu machen. Dabei macht sie sich zum "Vollidioten“, wie sie sagt.

Tanja Szewczenko ist mit ihrem Partner Norman Jeschke und den Zwillingen in einem Einkaufszentrum unterwegs. Doch scheinbar nicht, um dort zu shoppen. Sie hüpft in verschiedene Kinder-Elektorautos in der Hoffnung, dass ihre Kleinen es auch probieren.

Tanja Szewczenko: "Da flossen sogar Tränen“

Leo und Luis haben nämlich noch große Angst vor den sich bewegenden Fahrzeugen. Schon im Urlaub probierten sie es aus, aber da flossen sogar Tränen, wie die ehemalige Eiskunstläuferin erzählt. Wie sie sich jetzt für die Jungs zum "Vollidioten" macht, damit sie es noch einmal wagen, zeigen wir im Video.

