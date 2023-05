Toxische Eltern: 3 Anzeichen, dass deine Kindheit emotional belastet war

Nicht jeder ist mit einer fürsorglichen und liebevollen Familie gesegnet. An diesen drei Zeichen erkennst du, ob deine Eltern dich mit ihren toxischen Verhaltensmustern geprägt haben.

Für Kinder ist es von großer Bedeutung, mit welchen Menschen wir uns umgeben, denn die Persönlichkeits- und Charakterbildung ist dann noch in vollem Gange. In der Regel sind es die Eltern, von denen sich Kinder bestimmte Verhaltensweisen abschauen und die ihre Persönlichkeit am stärksten prägen.

Toxische Eltern: Diese Verhaltensweisen machen euch vielleicht als Erwachsene das Leben schwer

Wenn Eltern ihren Kindern aber nicht vor allem Liebe, Zuneigung und Geborgenheit entgegenbringen, sondern sich stattdessen toxisch verhalten, kann das weitreichende Folgen haben. Fragst du dich manchmal, ob auch deine Eltern dich mit so manchen ungesunden Verhaltensweisen für dein Leben geprägt haben? Im Video zeigen wir dir drei Anzeichen dafür, dass du in der Kindheit vielleicht emotional belastet wurdest.

