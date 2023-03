4 Arten von Gaslighting in Familien, auf die ihr achten solltet

von Jasmin Rahimi Anray Nicht nur in einer Partnerschaft werden Menschen durch Gaslighting manipuliert, auch zwischen Freund:innen und sogar Familienmitgliedern kommt es vor.

Es ist nicht immer leicht, Gaslighting zu erkennen. Es handelt sich dabei um eine Form psychischer Gewalt, bei der die Wahrnehmung der Betroffenen infrage gestellt wird. Wenn es in einer Beziehung vorkommt, kann man sich jedoch früher oder später noch immer trennen. Kommt dieses toxische Verhalten hingegen in der eigenen Familie vor, ist die Trennung nicht immer möglich.

So schlimm wirkt sich Gaslighting auf die Psyche der Kinder aus

Denn Gaslighting ist ein Verhaltensmuster, welches nicht nur auf Partnerschaften begrenzt werden kann. In jeder Art von menschlicher Beziehung kann jemand zum Opfer von Gaslighting fallen. Besonders schwere Folgen hat dies, wenn die betroffene Person während ihrer gesamten Kindheit diesem Verhalten ausgesetzt ist. Was für typische Arten des Gaslightings es in Familien gibt, erfahrt ihr im Video.

