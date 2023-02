„Oh mein Gott … da sind zwei!“ Mutter bekommt in 13 Monaten zweimal Zwillinge

"Runde zwei!" Britney und Frankie Alba aus Alabama in den USA haben jetzt ein volles Haus. Nur 13 Monate nach den Zwillingssöhnen begrüßen die beiden jetzt ihre Zwillingstöchter. Und dann ist die Schwangerschaft auch noch etwas ganz Besonderes.

Mit Mehrlingen haben die Albas zumindest Erfahrung. Im August 2022 kamen ihre eineiigen Zwillingstöchter zur Welt. 13 Monate vorher zogen bereits die Söhne Luka und Levi ein. Nur sechs Monate, nachdem die Zwillingsjungs das Leben ihrer Eltern aufwirbelten, hatte Britney Alba den Verdacht, wieder schwanger zu sein. Wie sich herausstellte, erwies sich ihre Intuition als wahr.

Sechs Monate nach Zwillingsgeburt wieder schwanger

Vater Frankie Alba war natürlich der Erste, der von den Neuigkeiten erfuhr. In einem Video, dass die University of Alabama in Birmingham gepostet hat, erzählt die Vierfach-Mutter von dem Moment: "Frankie, sieh mal, wir sind schwanger."

Für ein weiteres Baby fühlten sich die frisch gebackenen Eltern gewappnet. Sie waren von ihren Fähigkeiten überzeugt und dachten: Mit einem mehr würden sie auch noch fertig werden. Der erste Ultraschall brachte dann jedoch eine große Neuigkeit mit sich. Erst zeigte sich auf dem Bildschirm nur ein kleines Mädchen. Doch bei genauerem Hinsehen wurde klar: "Oh mein Gott, … da sind zwei."

Nach eineiigen Zwillingsjungs kommen eineiige Zwillingsmädchen

"Wir haben angefangen zu lachen, weil wir dachten, das sei ein Witz", erzählt Britney. Es war kein Scherz. Nicht nur, das es schon äußerst selten ist, wieder Zwillinge zu bekommen, die beiden Mädchen teilen sich die gleiche Plazenta, Fruchtblase und Flüssigkeit – es war also wieder eine monochoriale Schwangerschaft. Wie bereits die Brüder sind auch die Mädchen eineiig.

Laut einer Pressemitteilung der University of Alabama in Birmingham gehören "No-Mo"-Zwillinge zu den seltensten Arten von Zwillingen und machen weniger als ein Prozent aller Geburten in den USA aus.

In der "Today Show" sagte Britney Alba, dass sie keine Angst gehabt habe. Sie habe sich einfach gesagt: "Ok! Runde zwei." Sie wurde an der University of Alabama im Women an Infants Center in Birmingham aufgenommen. Die Mitarbeiter:innen dort waren buchstäblich wie Familie. Als Lydia und Lynlee zur Welt kamen, fühlten sich Britney und Frankie Alba komplett. "Es fühlte sich richtig an", sagte Britney Alba.

Zweimal Zwillinge: Das zieht die Aufmerksamkeit auf sich

Familien mit vier Kindern ziehen generell schon viel Aufmerksamkeit auf sich und dann noch mit zweimal identischen Zwillingen – das ist für viele etwas ganz Besonderes. "Die Leute starren uns an, wenn wir in der Öffentlichkeit sind. Früher wurde ich ständig angehalten, als es nur Luka und Levi waren", erzählt Britney. Sie sei immer gefragt worden, ob die beiden Zwillinge seien. "Jetzt ist es wie ein Zirkus", sagt sie in der "Today Show". "Alle wollen mal reinschauen!"

Vor den beiden Jungs hatten die Albas schon Respekt vor der neuen Aufgabe als Eltern und dann gleich mit zwei Babys. Jetzt, mit vier Babys, ist es zwar viel Arbeit, aber sie lieben es. Es sei einfach zu einer neuen Normalität geworden. Die Grundschullehrerin und der Feuerwehrmann sind happy mit ihren vier Kindern.

Verwendete Quellen: people.com, instagram.com, youtube.com