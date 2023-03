Emilia, Mia oder Lina? Diese Namen sind zwar unter den Top Ten der meistvergebenen Mädchennamen 2022, aber eigentlich wäre doch ein bisschen Einzigartigkeit auch nicht schlecht. Wir haben hier 15 seltene Vornamen inspiriert von unseren Großmüttern für euch.

Schon vor einer Schwangerschaft haben die meisten Menschen bereits eine Idee, in welche Richtung der Name eines zukünftigen Kindes gehen kann. Vielleicht gibt es sogar schon eine Liste mit Lieblingsnamen, die man schon lange mit sich rumschleppt.

Mehr als nur im Trend: Wir machen Omas Namen wieder modern

Wer keine Liste hat, muss jetzt nicht verzweifeln. Es gibt zahlreiche Namenslexika – online und offline. Eine inspirierende Quelle kann aber auch die eigene Familie sein. Welche Namen tragen beispielsweise eure Omas? Vielleicht gibt es da auch eine tolle Idee. Ein Tipp: Achtet bei eueren Großmüttern darauf, dass sie euch auch alle Namen verraten, viele haben mehre Namen.

Früher war es sogar häufig Tradition, dass die Babys die Namen der Großeltern oder anderer Familienmitglieder bekamen – entweder als Erst- oder Zweitname. Heute ist das zwar nicht mehr so vertreten, aber man kann die Tradition nach eigenem Ermessen ja wieder aufleben lassen.

Namensgebung: 15 seltene Vornamen von Oma

Ein weiterer Punkt, der für einen klassischen Vornamen spricht, ist, dass mit ihnen häufig eine gewisse Bodenständigkeit assoziiert wird. Denn leider ist es noch immer so, dass es gewisse Namen gibt, mit denen eher negative Eigenschaften zusammengebracht werden. Teilweise konnte sogar belegt werden, dass Kinder mit bestimmten Namen auch in der Schule von den Lehrer:innen so behandelt werden, als seien sie nicht so intelligent wie die Mitschüler:innen.

Also weg von den Trendnamen und einfach einen neuen, eigenen Trend setzen. Hier kommen 15 Vornamen von unseren Großmüttern, die heute eher selten sind:

Vornamen von unseren Großmüttern Bedeutung der Namen Wilma entschlossene Beschützerin Hilde Kämpferin, Beschützerin Käthe die Reine Annemarie die Begnadete Dorothea Gottesgeschenk Klara die Strahlende Monika die Einzigartige Amanda die Liebenswerte Johanna die Begnadete Elsbeth mein Gott ist Fülle Emma die Allumfassende Brigitte die Starke Grete die Perle Christine die christliche Frau Auguste die Erhabene