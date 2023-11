Vulva, Penis, Baby: 12 zeitgemäße Aufklärungsbücher für Eltern und Kinder

Die Aufklärungsarbeit der letzten 50 Jahre war eine bunte Mischung aus Stillschweigen, Rumgedruckse, Dr. Sommer und Sexualkundeunterricht, kombiniert mit viel Kicherei hinter vorgehaltenen Händen. Bis heute verkrampfen viele Erwachsene, wenn der Nachwuchs plötzlich sehr explizite Fragen zu seiner Entstehungsgeschichte hat. Nicht immer aus Prüderie, oft auch, weil die passenden Worte fehlen, um kindgerecht zu erklären, was da eigentlich genau passiert. Schließlich müssen kleine Kinder noch nicht alles bis in Detail wissen. Doch auch die größeren haben Fragen, nicht mit allen wollen sie dann zu uns Eltern kommen. Umso besser, wenn man dann den passenden Ratgeber zur Hand hat.

Unaufgeklärt

Und mal ehrlich: viele von uns sind erstaunlich unaufgeklärt. Klar wissen wir, wie Sex geht, aber die meisten von uns nutzen immer noch falsche Bezeichnungen für ihre Geschlechtsteile, haben von ihrer Anatomie bauchnabelabwärts nicht ganz so viel Ahnung und was während des Zyklus genau passiert oder wie die Pille wirkt, können wir auch nur mit Hilfe von Google erklären. Schließlich sind wir in eine Zeit geboren, in der es Tabu war, darüber zu sprechen. Selbst mit der besten Freundin tauschen wir uns nur über alles, was das Untenrum betrifft, aus, wenn wir schon das ein oder andere Gläschen Wein genossen haben. Dabei ist es sehr befreiend und gar nicht seltsam oder gar dreckig. Sicher betrifft das nicht alle von uns, aber viele von uns Erwachsnen können aus diesen Büchern auch noch einiges lernen.

Unsere Kinder werden anders groß

Allein durch den uneingeschränkten Zugang zu Pornos und Co ist Sex schon sehr früh Thema bei den Kids. Die Aufgabe von uns Eltern ist nicht mehr nur, zu erklären wie Babys entstehen, sondern vielmehr zu vermitteln, dass Porno nicht Realität ist, das Instagram nicht Realität ist und das es total okay ist, anders zu sein, als das was uns in den sozialen Medien gezeigt wird. Deshalb geht es in zeitgemäßen Aufklärungsbüchern nicht nur um den Körper, die Sexualität oder das Kinderkriegen, sondern auch um die vielen Gefühle drumherum. Explizit, eindeutig und ohne Tabus. Also viel Spaß beim Durchklicken unserer kleinen, aber feinen Auswahl toller Aufklärungsbücher. Und wer weiß, vielleicht lernst du auch noch was Neues.

