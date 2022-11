In Deutschland werden jährlich ca. 60.000 Kinder vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche (SSW) geboren. Also ist jedes 11. Neugeborene ein sogenanntes "Frühchen", Frühgeborene sind damit die größte Kinderpatientengruppe in Deutschland. Etwa 10.000 Kinder kommen jährlich in Deutschland vor der 30. SSW zur Welt und wiegen weniger als 1.500 g.