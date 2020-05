Fliegen in der Coronakrise: "Die Flugzeuge sind überfüllt!"

An Bord der Maschine waren allerdings keine Touristen, sondern Menschen, die in Griechenland arbeiten. Oder Griechen, die in ihre Heimat zurückkehrten. Alle Passagiere mussten Gesichtsmasken tragen und Fragen zu ihrer Gesundheit beantworten. Auch ein Corona-Test am Flughafen war Pflicht. Im Flugzeug selbst sei aber alles fast so wie immer gewesen, berichtet die österreichische Archäologin Brigitta Eder: "Nach meiner Erfahrung, sind die Flughäfen, die Reisebüros oder die Fluglinien nicht wirklich gut vorbreitet. Die Flugzeuge sind überfüllt. Und weil das so ist, glaube ich nicht, dass es notwendig ist, die Vorsichtsmaßnahmen davor und danach zu beachten." Die Bilder zeigen wir im Video.