So verändert sich dein Körper, wenn du jeden Tag 15 Minuten Sport machst

Kurz und effektiv So verändert sich dein Körper, wenn du jeden Tag 15 Minuten Sport machst

von Saskia Papenthin Eine Viertelstunde warten wir auf unser Essen zum Mitnehmen, auf den nächsten Bus, wenn wir gerade einen verpasst haben oder auf die beste Freundin, wenn sie sagt, sie sei in fünf Minuten da – oder wir machen ein effektives Workout.

Schon 15 Minuten Sport am Tag können dein Leben positiv verändern. Durch sogenannte Hoch-Intensitäts-Intervall-Trainings (HIIT) wird der Körper in kurzer Zeit intensiv belastet, so reichen auch schon wenige Minuten aus, um den gleichen oder sogar einen besseren Effekt zu erzielen wie bei längeren gemäßigteren Sporteinheiten.

HIIT-Workouts sind effizient und passen ganz entspannt in jeden Alltag.

Neben der Effizienz und der besseren Alltagstauglichkeit haben die kurzen Workouts weitere Vorteile. Wie HIIT dein Leben positiv beeinflussen kann, siehst du im Video.

Verwendete Quelle: womenshealthmag.com