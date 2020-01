+++ Abnehmen mit der Eier-Diät: 9 Kilo weniger in zwei Wochen +++

Die Eier-Diät basiert auf dem Low-Carb-Prinzip. Dabei nimmst du wenig Kohlenhydrate und stattdessen viel Eiweiß zu dir. Wenn der Körper keine Kohlenhydrate mehr verbrennen muss, baut er die körpereigenen Fettdepots ab. Das Eiweiß schützt deine Muskelmasse davor, abgebaut zu werden.

Wenn du mit der Eier-Diät abnehmen willst, nimmst du pro Woche 35 Eier zu dir, also fünf Eier täglich. Dazu sind Gemüse, Obst, mageres Fleisch oder Fisch erlaubt, außerdem kalorienarme Getränke und Kaffee.

Angeblich soll Margaret Thatcher, die ehemalige Premierministerin des Vereinigten Königreichs, mit der Eier-Diät neun Kilo in zwei Wochen abgenommen haben.

Die Eier-Diät ist also super zum Abnehmen, dennoch sollte sie nur wenige Tage und nur von vollständig gesunden Menschen durchgeführt werden. Warum, erfährst du in diesem Artikel: Eier-Diät: So helfen dir gekochte Eier beim Abnehmen

+++ Abnehmen mit der DASH-Diät: So purzeln die Kilos ganz fix +++

Die DASH-Diät ist schon mehrfach zur "Besten Ernährungsmethode" gekürt worden. Für das Ranking des Nachrichtenmagazins "U.S. News & World Report" haben Ärzte, Ernährungswissenschaftler und Berater 38 verschiedene Abnehm-Konzepte geprüft.

DASH steht für Diätischer Ansatz zum Stopp von Hypertension und wurde eigentlich von Ärzten als Mittel gegen Bluthochdruck entwickelt. Doch die DASH-Diät hilft nicht nur gegen Bluthochdruck, sondern auch gegen überschüssige Pfunde.

Wenn auch du die DASH-Diät zum Abnehmen nutzen möchtest, kannst du dich an folgenden Regeln orientieren:

Salz, Süßigkeiten, Fertiggerichte, Alkohol und fettiges Fleisch sind Tabu. (Pssst - wer das Naschen nicht lassen mag: fünf kleine Portionen pro Woche sind okay, beispielsweise Limo oder Süßigkeiten. Das entspricht etwa einem Esslöffel Zucker oder eine Limonade mit 200 Milliliter)

Viele Vollkornprodukte essen.

Viel Obst essen.

Hochwertiges Öl mit Omega-3-Fettsäuren zu dir nehmen.

Viele Hülsenfrüchte, also Nüsse und Samen essen.

Milchprodukte sind ebenfalls erlaubt, etwa 200 Milliliter Milch oder ein Becher (Natur-)Joghurt.

Warum genau die DASH-Diät so gesund ist und warum du bei dieser Abnehmmethode den Jo-Jo-Effekt nicht fürchten musst, erfährst du in diesem Artikel: DASH-Diät: Die beste Abnehm-Methode der Welt?

+++ Abnehmen: Die ultimative Geheimwaffe - Flohsamenschalen +++

Flohsamenschalen sind ein echtes Superfood beim Abnehmen. Sie haben wenig Kalorien und einen hohen Ballaststoffgehalt. Hilfreich ist bei den Flohsamenschalen aber vor allem, dass sie stark aufquellen, wenn sie Feuchtigkeit aufnehmen. Dieser Effekt hilft dir dabei, dich schneller und länger satt zu fühlen. Außerdem helfen sie dabei, den Blutzuckerspiegel konstant zu halten, so werden Heißhungerattacken vermieden.

Schneller und länger satt fühlen

Ohne großen Hunger ist es viel leichter, nicht zu viel zu schlemmen. Wenn du dementsprechend weniger isst, nimmst du weniger Kalorien auf und erreichst eher das Kaloriendefizit, das du brauchst, um abzunehmen. Außerdem fördern Flohsamenschalen die Verdauung.

Wie funktioniert's? Um die positiven Effekte von Flohsamenschalen fürs Abnehmen zu nutzen, solltest du täglich 3 Teelöffel Flohsamenschalen zu dir nehmen. Beispielsweise kannst jeweils einen Teelöffel Flohsamenschalen mit 500 Milliliter Flüssigkeit vor jeder Hauptmahlzeit zu dir nehmen.

Immer genug trinken

Allerdings bitte beachten: Wenn du viele Flohsamenschalen zu dir nimmst, solltest du immer genug trinken, damit es nicht zu einer Verstopfung kommt. Wenn du ohnehin schon viele Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse zu dir nimmst, solltest du mit der Dosierung vorsichtig sein. Übertreiben solltest du es nicht. Im Zweifelsfall sprich zur Dosierung am besten mit einem Arzt oder Apotheker.

Und bitte nicht verwechseln: Flohsamenschalen sind nicht das gleiche wie Flohsamen. Diese quellen etwas weniger stark auf. Mehr zu Flohsamen und Verstopfung erfährst du hier: Verstopfung: Wie sie entsteht und was dagegen hilft

Wenn auch du zu denjenigen gehörst, die 2020 das Projekt Körpergewicht angehen wollen, findest du bei uns jede Menge Anregungen und Tipps rund um die beliebtesten Diäten und Ernährungskonzepte. Da ist sicher das Richtige für dich dabei, aber vergiss nicht: Wichtig ist, dass es zu dir passt!

Hier schonmal ein paar Tipps und Impulse zum Start:

