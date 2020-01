Abnehmen mit dem Teller-Trick – einfach und effektiv

Abnehmen mit dem Teller-Trick – es ist so einfach!

Diäten und Ernährungskonzepte gibt es eine Menge. Die meisten sind allerdings sehr umfangreich und anstrengend zu befolgen. Wie genial wäre es, wenn es einen einfachen Trick gäbe, der dich quasi nebenbei abnehmen lässt? Die gute Nachricht: Den gibt es – und zwar den Teller-Trick!

Und so funktioniert's: Benutze ab sofort beim Essen einfach immer einen kleineren Teller – fertig! Klingt total banal, funktioniert aber wirklich so einfach und so gut. Denn: Ein kleiner Teller ist schneller voll, deswegen tun wir uns weniger auf, wenn wir unseren Teller füllen. Wir haben es uns immer angewöhnt, den Teller leer zu essen – und wenn wir einen kleineren Teller genommen haben, essen wir automatisch weniger. Was unser Gehirn nicht weiß: Auch diese kleinere Portion macht uns satt. Wenn wir von großen Tellern essen, essen wir meistens eher zu viel. Probier es einfach mal aus …

Abnehmen als Vorsatz? Diesen Fehler machen viele!

Rund um den Jahreswechsel nehmen sich wieder viele Frauen (und auch Männer) vor, abzunehmen. Doch dabei machen die meisten einen Fehler, der später zum Misserfolg führt – sie wollen aus den falschen Motiven abnehmen.

Wer sich den Neujahrsvorsatz vornimmt, Gewicht zu verlieren, sollte wirklich von sich aus abnehmen wollen! Allzu viele Menschen suchen beim Jahreswechsel einen guten Vorsatz und landen schnell beim Klassiker: "Och ja, ein paar Kilo weniger wären auch gut – im neuen Jahr will ich abnehmen!"

Wer allerdings so an die Sache herangeht, steht nur halbherzig hinter seinem Vorhaben – und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass der gute Vorsatz im Laufe der kommenden Wochen verpufft, sehr groß. Vielmehr sollte man, wenn man wirklich abnehmen möchte, auf sein Inneres hören: Ist das wirklich mein Wunsch? Was ist mein Antrieb? Fühle ich mich von irgendwem dazu gedrängt? Meine ich es wirklich ernst? Wer für sich die (richtigen) Antworten auf diese Fragen findet, wird im neuen Jahr sicher auch erfolgreich abnehmen können.

Abnehmen – ein beliebter Neujahrs-Vorsatz

Rauchen aufhören, mehr Zeit mit der Familie verbringen oder endlich mal beruflich ein bisschen kürzertreten – gute Vorsätze fürs neue Jahr gibt es eine Menge. Ein absoluter Klassiker ist aber der Vorsatz: "Im neuen Jahr möchte ich abnehmen!"

Wenn auch du zu denjenigen gehörst, die 2020 das Projekt Körpergewicht angehen wollen, findest du bei uns jede Menge Anregungen und Tipps rund um die beliebtesten Diäten und Ernährungskonzepte. Da ist sicher das Richtige für dich dabei, aber vergiss nicht: Wichtig ist, dass es zu dir passt!

Hier schonmal ein paar Tipps und Impulse zum Start:

