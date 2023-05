So leicht purzeln die Kilos dank Porridge

Haferflocken-Diät So leicht purzeln die Kilos dank Porridge

von Stephanie Pingel und Timo Koether Schnell abnehmen mit der Haferflocken-Diät – das geht ganz einfach. Wir verraten dir, was zu tun ist, wenn du mit Haferflocken abnehmen möchtest.

Du isst gerne Haferflocken und möchtest etwas Gewicht verlieren? Dann liegt es nahe, die Haferflocken-Diät auszuprobieren! Täglich stehen bei diesem Ernährungskonzept insgesamt 250 Gramm Haferflocken auf dem Plan, die du auf zwei von drei täglichen Mahlzeiten aufteilen kannst – und zwar am besten morgens und mittags.

Abends eignet sich dann eine leichte Mahlzeit, die eher kohlenhydratarm sein sollte. Also beispielsweise etwas mageres Fleisch wie Hühnchen und dazu ein frischer Salat oder gedünstetes Gemüse wie Zucchini oder Möhren. Insgesamt nimmst du so pro Tag nur etwa 1.300 Kalorien auf. Mit der Haferflocken-Diät können so zwei bis fünf Pfund pro Woche purzeln.

Funktioniert die Haferflocken-Diät wirklich?

Mit Haferflocken sollen wir abnehmen können? Das klingt vermutlich erst einmal seltsam, denn Haferflocken enthalten viele Kohlenhydrate, die als Makronährstoffe eigentlich nicht den Ruf genießen, ideal zum Abnehmen zu sein. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Nährwerte von Haferflocken, um ein besseres Verständnis von den Kalorien zu bekommen und zu verstehen, warum eine Haferflocken-Diät tatsächlich funktionieren kann.

Nährwerte von Haferflocken

Kalorien: 350 kcal (100 Gramm)

Kohlenhydrate: 60 Gramm

Eiweiß: 13,5 Gramm

Fett: 7,5 Gramm

Ballaststoffe: 10 Gramm

5 Gründe, warum du mit der Haferflocken-Diät gesund abnehmen kannst

Tatsächlich gibt es gute Gründe dafür, die Haferflocken-Diät zu testen. Hier kommen die besten:

1. Nährwerte

In Haferflocken stecken zwar viele Kohlenhydrate, aber in der gesunden Form von Ballaststoffen. Außerdem enthalten sie relativ viel Eiweiß und etwas Fett. Damit decken sie alle Makronährstoffe ab und versorgen dich mit ungesättigten Fettsäuren.

2. Sättigungsgefühl

Durch das Eiweiß sättigt ein Porridge gut und der Heißhunger danach hält sich in Maßen. Das liegt auch daran, dass Haferflocken komplexe Kohlenhydrate beinhalten, die den Blutzuckerspiegel recht stabil halten und durch den hohen Ballaststoffanteil ("Beta-Glucane") den Magen gut füllen. Tipp: Für eine gute Verdauung der Ballaststoffe solltest du jeden Tag genug Wasser trinken – am besten mindestens zwei Liter.

3. Kalorienbilanz

Ob du abnehmen kannst oder nicht, liegt an der Menge an Kalorien, die du täglich über das Essen zu dir nimmst. Da Haferflocken sättigen, stehen die Chancen gut, dass deine Kalorienbilanz am Ende des Tages gut ausfällt.

4. Keine Verbote

Die Haferflocken-Diät verbietet generell keine Lebensmittel. Du darfst essen, was du möchtest. Es besteht dadurch nicht die Gefahr, schon nach dem ersten Tag frustriert zu sein. Welche Rezepte und Lebensmittel jedoch bevorzugt mit Haferflocken kombiniert werden sollten, erfährst du weiter unten.

5. Preiswert

500 Gramm Haferflocken bekommst du für deutlich unter einem Euro im Supermarkt. Trotzdem enthalten sie viele Kalorien und machen damit den Großteil deiner Ernährung aus. Das bedeutet, dass du insgesamt weniger Geld für deine Ernährung ausgeben musst.

Rezepte und Umsetzung der Haferflocken-Diät

Zum Frühstück kombinierst du die Haferflocken einfach mit Milch:

125 Gramm Haferflocken

100 ml Magermilch

etwas Zimt, Rosinen oder Nüsse

Zum Mittag darf es gerne etwas Obst sein, zum Beispiel eine Banane oder ein Apfel:

125 Gramm Haferflocken

100 Gramm Naturjoghurt

1 Banane oder 1 Apfel

Vorsicht vor diesem kleinen Fehler: Achte darauf, den Haferbrei nicht immer nur mit Milch und Obst zu mischen, weil du sonst viel Zucker aufnimmst. Das kann dafür sorgen, dass der Blutzuckerspiegel doch stärker ansteigt.

Haferflocken-Diät: Diese Lebensmittel kannst du ergänzen

Um die Haferflocken-Diät abwechslungsreich zu gestalten, kannst du folgende Lebensmittel damit kombinieren:

magere Milchprodukte

Obst

Nüsse oder Samen

Fazit der Diät

Die Diätform ist im Gegensatz zu strengen Low-Carb-Diäten angenehmer in ihrer Durchführung. Du bekommst immer genug Energie durch die Kohlenhydrate im Hafer und brauchst dich nicht so stark einzuschränken. Da du abends andere Lebensmittel genießen kannst, sind ein Nährstoffmangel oder andere Mangelerscheinungen zumindest kurzfristig eher nicht zu erwarten. Für Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit kommt die Diät auch in Frage, da Haferflocken kein Gluten enthalten.

Wichtig ist, viel zu trinken und die Haferflocken mit ausreichend Flüssigkeit anzureichern. Auch ist eine gewisse Kreativität in der Zubereitung gefragt, denn jeden Tag Haferflocken mit Milch könnte auch schnell zu langweilig werden. Und wie bei allen Diäten gilt: Auch die Haferflocken-Diät eignet sich eher nur kurzfristig, um ein paar Kilos zu verlieren. Wenn du auf lange Sicht gesund abnehmen möchtest, solltest du besser eine klassische Ernährungsumstellung machen. Wie du einen Ernährungsplan erstellen kannst, erklären wir hier.

Quellen