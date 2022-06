von Stephanie Pingel Deine Bikinifigur gefällt dir noch nicht, obwohl der Urlaub vor der Tür steht? Kein Problem – unsere Last-Minute-Tipps helfen dir, deinen Body in kurzer Zeit zu straffen.

Der Sommer steht vor der Tür – also rein in den Bikini und ab ins Wasser! Du hast gerade noch nicht die Wohlfühlfigur erreicht, mit der du dich am Strand präsentieren möchtest? Kein Problem – wenn du kurzfristig an deiner Bikinifigur feilen willst, bekommst du hier tolle Tipps.

Bikinifigur im Eiltempo

Für die Last-Minute-Strandfigur, die binnen weniger Wochen stehen muss, kommen wir an ein bisschen Fitness plus Diät leider nicht vorbei. Mit diesen Tipps kannst du deinen Körper straffen und deine Figur in Szene setzen:

1. Setze bei der Ernährung auf Eiweiß

Ganz auf Kohlenhydrate verzichten muss niemand zum Abnehmen. Aber es hilft, sie abends vom Speiseplan zu streichen und sie durch Eiweiß aus magerem Fleisch, Fisch, Eiern, Gemüse, Salat und Milchprodukten zu ersetzen. Eiweiß befeuert den Stoffwechsel und damit die Fettverbrennung, außerdem hält es lange satt. Die letzte Mahlzeit solltest du übrigens nicht viel später als um 18 Uhr zu dir nehmen.

2. Halte Essenspausen ein

Damit der Stoffwechsel optimal arbeitet, essen wir optimalerweise dreimal am Tag eine Hauptmahlzeit und machen dazwischen mindestens drei Stunden Pause. Denn wer ständig snackt, treibt den Insulinspiegel immer wieder nach oben – das ist zum einen ungesund und unterbindet zum anderen, dass der Körper von seinen Fettreserven zehrt. Wenn zwischendurch der unbändige Hunger quält, iss am besten ein paar Gemüsesticks oder ein gekochtes Ei – das belastet am wenigsten.

3. Trinke genug

Wir können es wirklich nicht oft genug sagen – trink am besten mindestens zwei Liter am Tag, je mehr, desto besser. Wasser sättigt nicht nur und vertreibt den kleinen Hunger, es pusht auch den Stoffwechsel.

4. Trainiere richtig

Ein gutes Workout ist eines, bei dem du spätestens bei den letzten zwei Wiederholungen einer Übung wirklich erschöpft bist. Für einen flachen Bauch, straffe Oberschenkel und damit eine tolle Bikinifigur eignet sich das sogenannte High Intensity Training, bei dem verschiedene Körperteile in wiederkehrenden Übungen beansprucht werden. Bestenfalls führst du für die Last-Minute-Strandfigur alle zwei Tage dein Workout durch. HIIT ist so gar nicht deins? Auch kein Problem – du kannst natürlich auch laufen gehen oder den Crosstrainer für dein Training nutzen. Hauptsache, du machst es regelmäßig und dann für mindestens 30 Minuten pro Einheit!

5. Nutze jede Chance, dich zu bewegen

Neben dem intensiven Workout alle zwei Tage sollten wir jede Gelegenheit nutzen, um uns zu bewegen. Nimm jede Treppe und steige auf dem Heimweg vielleicht eine Station früher aus der Bahn und gehe den Rest zu Fuß. Das ist nicht nur generell gesund, damit rückt deine kurzfristige Strandfigur auch in greifbare Nähe!

Sollte ich überhaupt abnehmen? Der Bauchumfang ist entscheidend

Du bist nicht sicher, ob du überhaupt abnehmen müsstest? Dann schnappst du dir am besten ein Maßband und prüfst deinen Bauchumfang! Das "Bundeszentrum für Ernährung" empfiehlt, dass der Bauchumfang bei Frauen nicht mehr als 88 Zentimeter und bei Männern nicht mehr als 102 Zentimeter betragen sollte, um gesundheitliche Risiken zu minimieren.

