Marissa hat 16 Kilo abgenommen – mit VR-Spielen!

Es gibt wohl kaum eine Frau, die noch nicht versucht hat, ihr Übergewicht mit verschiedenen Diäten oder anderen Abspeck-Methoden loszuwerden. Auch Marissa war eine von ihnen: Mit ihrem Gewicht von 91 Kilogramm bei einer Größe von 1,72 Meter war sie sehr unzufrieden. Die heute 28-jährige hat alles Mögliche versucht, um ihr Übergewicht zu verlieren. Doch egal, welche Diät sie probierte, früher oder später kamen die mühsam verlorenen Kilos immer zurück. 2019 fand sie schließlich einen effektiven Weg, ihrem Gewicht den Kampf anzusagen – in Form von VR-Spielen.

Abnehmen mit Videospielen

Marissa beim Training mit der VR-Brille

Das klingt natürlich erst einmal zu schön, um wahr zu sein: Man verbringt seine Freizeit mit Videospielen und nimmt dabei auch noch ab. Marissa ist es aber tatsächlich so ergangen: "Durch die konstanten Bewegungen habe ich 16 Kilo verloren und fühle mich dadurch auch viel besser", erzählt sie auf ihrem Blog stylecollect.de. Aber wie kam sie überhaupt dazu, mit VR-Spielen anzufangen? Tatsächlich war es Marissas Mann, der sich die VR-Brille zugelegt hatte. Für diese gibt es verschiedene Spiele, in denen man sich viel bewegen muss. Beispielsweise fliegen bei dem Spiel "Beat Saber" farbige Blöcke auf den Spieler zu, die dieser dann mit virtuellen Schwertern zerschneiden muss.

2,5 Kilo in vier Wochen

Hört sich einfach an, auf höheren Schwierigkeitsgraden kommt man dabei aber ganz schön ins Schwitzen, wie Marissa schnell feststellte: Laut ihrem Fitness Tracker verbrennt sie bei "Beat Saber" innerhalb von 30 Minuten bis zu 370 Kalorien. Und ganz nebenbei machte ihr das Spiel auch einfach sehr viel Spaß. Nach einigen Wochen bewältigte Marissa den höchsten Schwierigkeitsgrad Expert Plus, der schnelle Bewegungen erfordert. Und auch auf der Waage konnte sie nach einem Monat einen großen Erfolg verbuchen – 2,5 Kilo waren mithilfe des Spieles gepurzelt.

An ihrer Ernährung hat Marissa übrigens kaum etwas verändert. Zwar versucht sie sich nach eigener Aussage in erster Linie gesund zu ernähren, ganz auf Süßigkeiten verzichten möchte sie aber nicht. Wie ausschlaggebend Bewegung für das Abnehmen ist, haben ihr die VR-Spiele erst so richtig deutlich gemacht.

Anscheinend hat mir in all den Jahren also Sport gefehlt. Anders ist mein Gewichtsverlust für mich nicht zu erklären.

Neben den VR-Spielen geht sie übrigens viel spazieren und kommt dabei wie sie selbst sagt durchschnittlich auf fast 8000 Schritte täglich.

Weitere Spiele zur Abwechslung

Ihr Erfolg motivierte Marissa ungemein und sie fing an, täglich für etwa eine Stunde "Beat Saber" zu spielen. Die Pfunde purzeln dabei immer weiter. Aber obwohl das Spiel bis heute ihr Favorit ist, fehlte doch irgendwann die Abwechslung. Also sah sie sich nach alternativen VR-Spielen mit ähnlichem Effekt um. Dabei stieß sie auf das Box-Spiel "Thrill of the Fight", das sie noch anstrengender als "Beat Saber" findet und mit dem sie in 30 Minuten bis zu 400 Kalorien verbrennen kann. Zuletzt zählt noch das Fitnessspiel "Supernatural" zu ihren Favoriten. Das Spiel lässt sich am ehesten mit "Beat Saber" vergleichen, nutzt aber zur Motivation eine bunte Auswahl an Musikstücken. Hier sind bis zu 408 Kalorien bei 30 Minuten Spielzeit möglich.

Marissa ist super happy mit ihrem neuen Gewicht und findet, dass sich die teure Anschaffung der VR-Brille absolut gelohnt hat. Sie wird auch weiterhin die virtuellen Fäuste oder Schwerter schwingen und hofft, dass dadurch vielleicht noch das eine oder andere Kilo mehr purzelt.