Super Schlankmacher: Die 24 besten wasserreichen Lebensmittel

Erdbeeren 89,5 Gramm Wasser, 33 Kilokalorien



Schön- und Schlankmacher in einem: Wasserreiche Lebensmittel sind unsere engsten Verbündeten, wenn es um gutes Aussehen und eine schlanke Figur geht. Denn Wasser ist ein Schönheitselixier. Es polstert die Haut auf, hilft, "Stoffwechselabfälle" auszuspülen und bringt die Verdauung in Gang. Außerdem spart Wasser Kalorien. Wir brauchen täglich etwa zwei Liter Flüssigkeit. Rund eineinhalb Liter sollten wir jeden Tag trinken, den Rest steuert feste Nahrung bei. Denn auch Lebensmittel wie Brot, Fleisch und Käse enthalten Wasser. Brot besteht etwa zu einem Drittel aus Wasser, Schnittkäse etwa zur Hälfte und Fleisch sogar zu drei Vierteln. Je wasserreicher Lebensmittel sind, desto mehr können und sollten wir davon essen. Denn wo Wasser ist, sind keine Kalorien (Ausnahme: zuckerhaltige Getränke - mehr dazu in unserem Artikel "Energiedichte - was steckt dahinter?"). Schöner Nebeneffekt: Wasserreiche Lebensmittel füllen den Magen und es passen weniger kalorienreiche Snacks und Leckereien hinein. Wie schön, dass viele wasserreiche Lebensmittel in den nächsten Wochen wieder frisch zu bekommen sind. Hier sind die 24 besten, man ahnt es ja auch schon: Gemüse und Obst sind ganz vorn mit dabei. Alle Werte beziehen sich auf 100 Gramm des Lebensmittels.