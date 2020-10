So kannst du Lipödeme loswerden

Ihr wollt eure Reiterhosen loswerden? Wir stellen die besten Therapiemöglichkeiten vor und geben Tipps, wie ihr schlanke Beine bekommt.

Was sind Reiterhosen?

Als Reiterhosen werden gemeinhin ausgeprägte Fettpolster an Gesäß und Hüfte bezeichnet. Doch Reiterhosen können nicht nur Ausdruck von ein paar Kilos zu viel sein, die wir möglichst versuchen mit straffenden Cremes wegzucremen oder mit passenden Workouts wegzutrainieren.

Lipödeme sind mehr als nur Fettpolster

Bei der krankhaften Veränderung des Fettgewebes unter der Haut an Bauch, Beine, Po oder auch Oberarmen sprechen Mediziner vom Lipödem. Diese Fettverteilungsstörung kann im vorangeschrittenen Stadium auch Unterschenkel, Unterarme und Nacken betreffen. Sie sorgt also für noch mehr Beschwerden als "nur" die Reiterhosen.



Einhergehende Wassereinlagerungen können Symptome wie Cellulite, aber auch starke Spannungsschmerzen und Druckempfindlichkeit mit sich bringen. Eine Neigung zu blauen Flecken und eine schlechte Durchblutung an den betroffenen Körperstellen ist ebenfalls möglich.

Wer bekommt Reiterhosen?

Fast ausschließlich Frauen sind von Reiterhosen betroffen. Mediziner ziehen zum einen die genetische Veranlagung, aber auch hormonelle Umstellungen im Körper oder eine Gewichtsveränderung als Ursachen in Betracht. Denn oft wird die Krankheit in der Pubertät, nach einer Schwangerschaft oder in den Wechseljahren ausgelöst - Zeiten, in denen Frauen starken Hormon- und Gewichtsschwankungen unterliegen können.

Reiterhosen loswerden: Was kann ich tun?

Wenn der Arzt ein Lipödem diagnostiziert, gibt es verschiedene Therapiemöglichkeiten, m die Reiterhosen loszuwerden. Oft werden therapeutische Kompressionsstrümpfe in Kombination mit Sport empfohlen, um das Lymphsystem zu entlasten und das Gewebe besser zu durchbluten.



Eine weitere Option ist diemanuelle Lymphdrainage. Dabei wird das schwache Gewebe durch manuelle Handgriffe angeregt, eingelagerte Flüssigkeiten aus dem Körper abzutransportieren. Wenn Wassereinlagerungen ein Problem sind, haben wir Tipps gegen schwere Beine, die sofort Erleichterung schaffen und eine Cellulite-Massage, die einfach gut tut.

Wenn abnehmen zum Muss wird



Sollte das Reiterhosensyndrom durch eine Gewichtszunahme entstanden sein, ist es wichtig, durch eine angepasste Ernährung in Kombination mit Sport das Gewicht wieder zu normalisieren. Wichtig: Crashdiäten sind schlecht für das Bindegewebe, eine Ernährungsumstellung mit langsamem Abnehmen ist der bessere Weg. Außerdem verraten wir dir, wie du dein Bindegewebe stärken und was du sonst noch gegen Orangenhaut tun kannst.

Reiterhosen: Die beste Übung für jedes Bein und den Po

Joggen oder auch Yoga eignen sich hervorragend, um die Fettzellen im Bein, vor allem den Oberschenkeln sowie dem Gesäß wegzutrainieren. Die seitliche Planke ist zum Beispiel eine Yoga-Übung für eine schöne Taille und gegen Reiterhosen. Ihr könnt aber auch gezielte Übungen für die Beine und den Po in euer Workout integrieren. Folgende Übungen eignen sich für das Training gegen Fettpölsterchen. Regelmäßige Wiederholungen sind wichtig für den Erfolg! Schmerzen bei solchen Übungen die Knie, kann eine gelenkschonende Sportart wie Schwimmen helfen.

Pölsterchen wegtrainieren – Übung für die Körpermitte

Reiterhosen absaugen (Liposuktion): Hilft das langfristig?

Wer mit therapeutischen Maßnahmen, gesunder Ernährung und Sport nicht weiterkommt und am Bein unter Reiterhosen leidet, für den ist das Fettabsaugen an Bein, Po und Bauch eine weitere Option – allerdings sollten die gesundheitlichen Nebenwirkungen des Eingriffs vorher ausführlich abgeklärt und ausreichend abgewogen werden.



Dr. Hartmut Meyer ist Facharzt und Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie. Vor circa 15 Jahren hat er die sogenannte Wasserstrahl-assistierte Liposuktion (Fettabsaugung) maßgeblich mitentwickelt.



Er erklärt:

"Die Fettabsaugung bei Reiterhosen kann sinnvoll sein, denn Fettzellen können an den gesaugten Stellen nicht wieder neu entstehen. Was jedoch nicht heißt, dass die Patienten bei unkontrollierter Gewichtszunahme nicht an anderer Stelle deutlich zunehmen."

Sichtbar sei der Erfolg an den Oberschenkeln schon kurz nach erfolgter Operation. "Zwar wird der Effekt durch Schwellungsneigung vorerst relativiert, ist jedoch nach etwa drei Monaten konstant gut sichtbar", so Meyer.

Operation bei Reiterhosen: Wie hoch sind die Kosten?

Bei einer Liposuktion wird vor der Operation ein fachärztliches Beratungsgespräch mit dem Patienten geführt, um genau abzuklären, wie und wo chirurgisch Hand an die Reiterhosen angelegt werden muss. Dementsprechend berechnen sich die Kosten. "Erfahrungsgemäß liegen diese zwischen 2.000 und 3.500 Euro", so Dr. Meyer.

