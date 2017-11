Krass! Ross Antony hat 20 Kilo abgenommen - und sieht jetzt SO aus

Der Tod seines Vaters im Frühjahr 2017 hat Ross Antony schwer zugesetzt. Der 43-Jährige ließ sich gehen und achtete nicht mehr auf seine Gesundheit. Doch mittlerweile hat er sich wieder gefangen – und sagenhafte 20 Kilo abgenommen.

Klick gemacht habe es, als seine Mutter ihm ins Gewissen redete: "Sie hat zu mir gesagt: Guck mal in den Spiegel. Dein Papa wäre nicht stolz auf dich, du musst auf deine Gesundheit achten. In extremen Phasen habe ich manchmal mehrere Tüten Chips hintereinander gegessen", so der Musiker im Gespräch mit 'spot on news'.

Die Hilfe beim Abnehmen bekamen Ross Antony und sein Ehemann Paul Reeves schließlich von Weight Watchers. "Wir haben uns richtig mit dem Punktesystem befasst und genau daran gehalten", zitiert er das Diät-Unternehmen.







Doch nicht nur das Punkte zählen, verhalf ihm zu seiner neuen Bestform. Drei goldene Regeln machten Ross Antony das Abnehmen leichter.