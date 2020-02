3 Kilo in 3 Tagen - mit diesem Trick soll's klappen!

Abnehmen mit Schlankwasser

Habt ihr in letzter Zeit auch die eine oder andere Tafel Schokolade zu viel gegessen? Mit der Schlankwasser-Diät habt ihr die Chance, zwei bis drei Kilo in drei Tagen abzunehmen. Die effektive Wirkungskombination aus Gurke, Minze, Zitrone und Ingwer kurbelt die Fettverbrennung an, was wiederum für einen flachen Bauch sorgt. Getrunken wird das Wunderwasser vor jeder Mahlzeit, die im besten Fall halb so groß wie gewohnt und reich an Gemüse ist.



Und das braucht ihr dafür: Zwei Liter Wasser am Tag, ein Stück frischen, geriebenen Ingwer (etwa zwei bis drei Zentimeter), eine mittelgroße, geschälte Gurke in dünnen Scheiben, zwölf Blätter Minze und eine mittelgroße Zitrone in dünnen Scheiben. Die Zutaten werden in einen Krug gegeben. Das Gemisch sollte nun für einige Stunden im Kühlschrank ruhen, damit sich die Aromen vermischen und entfalten können.

Rezeptvorschläge für einen Diät-Tag

Ob ihr nun zwei oder drei Kilo abnehmt, hängt natürlich davon ab, welches Essen ihr an den kommenden Tagen zu euch nehmt. Sinnvoll sind fett- und zuckerarme Rezepte, die euch sättigen. Der perfekte Start in den Tag gelingt zum Beispiel mit einem Avocado-Käse-Sandwich oder einem sättigenden Birchermüsli, das entweder mit Milch oder Naturjoghurt angerührt werden kann.



Mittags und abends empfehlen sich Rezepte wie Gurken-Hähnchen-Carpaccio, Zitronen-Blumenkohl-Suppe, Omelette mit Rahm-Champignons oder Pasta mit Brokkoli und Mozzarella. Die Liste ließe sich weiter fortführen. Wichtig ist, dass ihr an diesen Tagen nicht zu fettigen und kalorienreichen Nahrungsmitteln greift.

Ihr wollt schnell abnehmen? Das solltet ihr wissen:

