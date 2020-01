Sirtfood: Abnehmen und gesund bleiben

Was steckt hinter Sirtfood?

Ernährungstrends wie die Paleo-Diät, Shred-Diät oder Low Fat 30 sind veraltet, nun heißt es: Sirtfood! Die Sirtfood-Diät setzt, ähnlich wie ihr Vorgänger, die Low-Carb-Diät, vor allem auf Proteine. Genau gesagt: Auf ein bestimmtes Protein namens Sirtuin. Um abzunehmen, müsst ihr euch bei diesem Ernährungstrend also lediglich an bestimmte Lebensmittel halten, die dieses Eiweiß enthalten. Klingt zu schön, um wahr zu sein. Doch was ist überhaupt Sirtuin?

Sirtuin – was ist das?

Sirtuin ist ein bestimmtes Protein, das beim Muskelaufbau und bei der Fettverbrennung hilft. Es stärkt unser Immunsystem, schützt darüber hinaus vor Krankheiten und Entzündungen im Körper und sorgt dafür, dass der Zellstoffwechsel abnimmt. Das bedeutet, dass der Alterungsprozess verlangsamt wird und ihr somit "länger jung" bleibt.

Sirtfood-Diät: Wie funktioniert’s?

Sirtfood-Entwickler Aidan Goggins und Glen Matten versprechen: Innerhalb von einer Woche nehmt ihr mit dieser Diät bis zu drei Kilo ab. Wie das funktioniert?

Über die Aufnahme von Lebensmitteln, die reich an Sirtuinen sind, und eine verringerte Kalorienzufuhr. Konkret: In der ersten Woche solltet ihr 1000 Kalorien, in der zweiten Woche rund 1500 pro Tag zu euch nehmen. Wer darüber hinaus Sport treibt, speckt natürlich noch mehr ab. Wer sich nach der Sirtfood-Diät ernährt, muss also nicht nur darauf nicht achten, wie viel er isst, sondern was.

Welche Lebensmittel stehen auf dem Diätplan?

Lust auf Abnehmen bekommen? Diese Lebensmittel sind reich an Sirtuin und sind während der Sirtfood-Diät erlaubt:

Buchweizen

Walnüsse

Petersilie

Kurkuma

Knoblauch

Soja

Grüner Tee

Sellerie

Rucola

Grünkohl

Kapern

Kaltgepresstes Olivenöl

Rote Zwiebeln

Chilis

Schwarzer Kaffee

Rotwein

Zartbitterschokolade (mit einem Kakao-Gehalt von mindestens 85 Prozent)

Blaubeeren

Erdbeeren

Kann ich mit der Sirtfood-Diät gesund abnehmen?

Die Erfolge der Sirtfood-Diät sind wissenschaftlich noch nicht bewiesen. Wer sich eine Weile nach der Sirtfood-Diät ernährt, muss seine Ernährung dringend dauerhaft umstellen, da sonst der Jojo-Effekt einsetzt. In der ersten Woche werden sehr wenig Kalorien aufgenommen, andere Programme wie zum Beispiel die Brigitte-Diät arbeiten mit einer deutlich höheren Kalorienzufuhr - und lassen uns trotzdem Gewicht verlieren.

