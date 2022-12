von Helen Kreimer Wer schon einmal in Italien auf kulinarische Entdeckungsreise gegangen ist, hat sich sicherlich gefragt, wie die Südeuropäer:innen es schaffen, trotz Pizza, Pasta und Co. so schlank zu bleiben. Wir enthüllen das Geheimnis.

Die italienische Küche ist bei den Deutschen sehr beliebt. Doch wer häufig Pizza und Pasta isst, könnte das auf die Dauer an seiner Figur merken. Da kommt schnell die Frage auf, wie es die Italiener:innen schaffen, so schlank zu bleiben?

Schlank trotz Pizza und Pasta: Die Einteilung macht viel aus

In dem Land, in dem die Zitronen blühen, wird genau darauf geachtet, zu welcher Uhrzeit es welche Gerichte gibt. Wie sie sich die Mahlzeiten einteilen, wann es was gibt und was am Abend ein No-Go ist, verraten wir im Video.

