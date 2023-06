von Constanze Löffler Jede Woche ein Piks – und schon purzeln die Pfunde? In den USA und in den sozialen Netzwerken wird gerade eine Spritze zum Abnehmen gehypt. Was ist dran an dem angeblichen Wundermittel?

Es klingt verlockend: sich schlank spritzen – ganz ohne Verzicht, Hungerkuren und Sportexzesse. Aus den USA schwappt dieser Trend gerade zu uns herüber: Tech-Milliardär Elon Musk verlor mit Fasten und Spritze angeblich 13 Kilo. Reality-TV-Star Kim Kardashian soll mithilfe der Injektionen bei der Met-Gala 2022 in ein schmal geschnittenes Glitzerkleid von Marilyn Monroe gepasst haben.

Der Wirkstoff, der diese Wunder vollbringt, heißt Semaglutid. Ursprünglich wurde er für Diabetes-Erkrankte entwickelt, um den Blutzuckerspiegel zu senken. Fachärzt:innen können ihn seit 2018 unter dem Handelsnamen Ozempic auch in Deutschland verschreiben. Die Arznei hat verschiedene Wirkungen: Zum einen setzt sie mehr Insulin aus der Bauchspeicheldrüse frei und senkt so den Blutzuckerspiegel. Zugleich reduziert sie das Gewicht, da sie den Appetit drosselt und man schneller satt ist. Weil die Teilnehmenden in mehreren Diabetes-Studien merklich Kilos verloren, gibt es Semaglutid unter dem Namen Wegovy als Spritze seit einiger Zeit auch zum Abnehmen. Dabei sorgt die doppelte Dosis dafür, dass die sättigende Wirkung sich verstärkt – perfekt also für eine Diät.

Bekommt man die Spritze auch in Deutschland?

Zurzeit nicht: Wegovy ist zwar seit 2022 in Deutschland zum Abnehmen zugelassen, aber nicht lieferbar. Der Run auf das Medikament ist so riesig, dass der dänische Pharmahersteller Novo Nordisk mit der Produktion nicht hinterherkommt. Bleibt theoretisch noch Ozempic, das aber nur für Diabetiker:innen zur Senkung des Blutzuckers zugelassen ist. "Im Moment kann eine medikamentöse Abnehmtherapie mit Semaglutid also nur bei Diabetes erfolgen", sagt Beate Herbig, Chefärztin der Adipositas Klinik des Klinikums Bielefeld.

Könnte man denn auch Ozempic höher dosiert zum Abnehmen einsetzen?

Grundsätzlich ist es möglich und wird längst so von den Ärztinnen und Ärzten gehandhabt. Problematisch ist das jedoch aus ethischer Sicht: Mittlerweile gibt es nämlich auch Lieferengpässe bei Ozempic wegen all der Schlankheitswilligen – schlecht für die Diabetes-Erkrankten, die das Medikament wirklich brauchen.

Zahlen die Kassen für das Mittel?

Bislang übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen keine Medikamente zum Abnehmen – auch wenn krankhaftes Übergewicht, Adipositas genannt, seit 2021 offiziell als Erkrankung anerkannt ist. "Wir können diese Medikamente derzeit nur auf einem Privatrezept verschreiben", sagt Herbig. Sollte Wegovy bei uns irgendwann erhältlich sein, könnte es für Abnehmwillige teuer werden: In den USA ruft Novo Nordisk einen Listenpreis von 1350 Dollar für vier Spritzen auf – das reicht für vier Wochen. Wie kostspielig die Behandlung in Deutschland sein wird, ist unklar.

Ist Wegovy überhaupt für alle geeignet?

Grundsätzlich kann Semaglutid allen übergewichtigen Menschen helfen. Ärztinnen und Ärzte dürfen das Mittel gemäß Zulassung aber erst ab einem Body-Mass-Index (BMI) von mindestens 30 verschreiben, dann gilt man als krankhaft übergewichtig. Oder ab einem BMI von 27, wenn die Extrakilos bereits die Gesundheit beeinträchtigen und Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck oder erhöhte Blutfettwerte auftreten.

Wie lange muss man es nehmen?

Studien zeigen: Patient:innen halten ihr reduziertes Gewicht in der Regel nur solange, wie sie sich Semaglutid spritzen. "Verändern die Menschen nichts an ihrem Lebensstil und Ernährungsverhalten, kann die Spritze noch so wirksam sein – sobald sie sie absetzen, werden sie wieder zunehmen", sagt Herbig. Daher müsse man begleitend zur Spritze die Patient:innen ermuntern, die Ernährung umzustellen und mehr Sport zu treiben, damit sie das Gewicht auch ohne Medikament halten.

Und was ist mit Nebenwirkungen?

Fast alle Patient:innen klagen zu Beginn der Therapie über Übelkeit, einige haben Durchfälle und Erbrechen. Daher wird die Dosis üblicherweise alle vier Wochen über drei Monate langsam gesteigert. Unter der Therapie ist das Risiko für Gallensteine und eine Bauchspeicheldrüsenentzündung etwas erhöht. Im Tiermodell gab es eine vermehrte Neigung zu bösartigen Tumoren in Schilddrüse und Bauchspeicheldrüse. Für den Menschen gibt es keine Belege dafür.

Könnte die Abnehmspritze dazu führen, dass weniger Menschen sich den Magen verkleinern lassen?

Tatsächlich ist Semaglutid ähnlich effektiv wie eine chirurgische Therapie: Es reduziert das Körpergewicht um mehr als 20 Prozent. Vermutlich würde ein gewisser Teil der Patient:innen versuchen, statt einer OP den medikamentösen Weg zu wählen, glaubt Herbig. Allerdings müsste Wegovy dafür erstattet werden. Die Chirurgin würde das Mittel vor allem gern als kurzfristige Rückfalltherapie einsetzen: Sollten Patient:innen nach einer zunächst erfolgreichen Magen-OP wieder zunehmen, könnte man sie damit gut behandeln.

Gibt es schon Nachahmer-Präparate?

Tirzepatid ist ein neues Diabetesmittel, das ebenfalls zum Abnehmen infrage kommt. Es kombiniert zwei Substanzen und wirkt noch effektiver als Semaglutid: In Studien verloren die Testpersonen dosisabhängig 22,5 Prozent beziehungsweise 24 Kilo ihres Gewichts. Das Verfahren bei der europäischen Zulassungsbehörde EMA läuft, um Tirzepatid nicht nur gegen Diabetes, sondern auch bei Übergewicht einzusetzen. Adipositas-Expertin Herbig warnt aber vor zu hohen Erwartungen an die neuen Medikamente. Komplizierte Mechanismen halten das Gewicht auf einem bestimmten Niveau, regulieren Appetit, Hunger und Sättigung. "Wird ein Mechanismus medikamentös blockiert, sucht sich die Natur einen anderen Weg. Das war bisher mit allen Medikamenten so", erklärt die Chirurgin. Insofern seien die neuen Abnehmmedikamente zwar Bausteine zur Behandlung. Aber sie alleine würden nicht das gewünschte Gewicht und die gewünschte Gesundheit bringen.

