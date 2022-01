Tee zum Abnehmen kann dich bei deiner Diät optimal unterstützen, denn einige Sorten können Heißhunger mindern und die Fettverbrennung ankurbeln. Auf diese Tees solltest du setzen.

Oft geht es in Ernährungsratgebern darum, was man essen oder besser nicht essen sollte, wenn man Gewicht verlieren will. Du solltest aber auch darauf achten, was du trinkst. Bei einer Diät müssen Gift- und Schadstoffe abtransportiert werden, die durch die erhöhte Fettverbrennung entstehen.

Am besten funktioniert dies mit Wasser oder ungesüßtem Tee zum Abnehmen. Einige Teesorten kurbeln zusätzlich den Stoffwechsel an oder lindern die Lust auf Süßes. Wir verraten dir, welche Teesorten deine Diät am besten unterstützen.

Affiliate Link Amazon: Teatox SKINNY Morning und SKINNY Night | 14-Tage Tee-Programm Jetzt shoppen 18,95 €

Diese Vorteile hat Tee

Kalorienfreies Getränk (ungesüßt)

Abwechslungsreich dank großer Sortenvielfalt

Polyphenole in schwarzem und grünem Tee schützen Herz und Gefäße

Einige Teekräuter regen den Stoffwechsel und die Fettverbrennung an

Wärmende Wirkung gerade in der kalten Jahreszeit

Welcher Tee hilft beim Abnehmen?

1. Grüner Tee

Grüner Tee wie beispielsweise der japanische Sencha ist zum Abnehmen besonders gut geeignet, denn die sekundären Pflanzenstoffe, auch Polyphenole genannt, kurbeln den Stoffwechsel im Körper an und aktivieren die Fettverbrennung. Zusätzlich bremsen die Bitterstoffe Heißhunger aus. Aber damit nicht genug: Grüner Tee schützt die Zellen laut Studien vor freien Radikalen und leistet einen wichtigen Beitrag für ein gesundes Herz. Ein weiterer Pluspunkt: Dank des enthaltenen Koffeingehalts bist du wacher und konzentrierter. Mehr als 4 Tassen pro Tag solltest du aber nicht trinken.

Zubereitung: Du solltest grünen Tee nicht mit kochendem Wasser aufgießen, damit die wertvollen Inhaltsstoffe nicht zerstört werden. Die Wassertemperatur sollte stattdessen zwischen 60 und 90 Grad liegen. Für die richtige Temperatur kannst du zum Beispiel einen Wasserkocher mit Temperaturwahl benutzen. Grüner Tee sollte nicht länger als drei Minuten ziehen, denn wenn er zu lange zieht, wird er bitter.

Affiliate Link Amazon: BIO Sencha Grüner Tee aus Japan Jetzt shoppen 13,90 €

2. Mate-Tee

Der aus Südamerika stammende Mate-Tee enthält wertvolle Mineralstoffe, Gerbstoffe und Koffein. Das Gebräu bringt den Stoffwechsel in Schwung und regt die Fettverbrennung an. Besonders kalt getrunkener Mate-Tee soll laut einer deutschen Studie den Energieverbrauch anheizen. Außerdem ist Mate-Tee ein natürlicher Appetitzügler. Wenn du eine Stunde vor deiner Mahlzeit eine Tasse zu dir nimmst, wirst du wahrscheinlich weniger Hunger verspüren und dementsprechend weniger essen.

Zubereitung: Auf einen Liter Wasser kommen etwa drei Teelöffel Mateblätter. Die Wassertemperatur sollte 80 Grad nicht übersteigen. Eine Ziehzeit musst du nicht beachten, da Mate-Tee im Unterschied zu grünem Tee nicht bitter wird. Du kannst ihn bis zu dreimal neu aufgießen. Der Geschmack wird mit jedem neuen Aufguss milder. Auch kalter Mate-Tee schmeckt sehr gut und ist im Sommer mit Eis und Zitronen- oder Orangensaft ein erfrischender Wachmacher.

Affiliate Link Amazon: Mate-Tee in Bio-Qualität, 100 g Jetzt shoppen 4,29 €

3. Ingwer-Tee

Ingwer-Tee ist nicht nur ein guter Helfer für unser Immunsystem, sondern kann auch eine Diät in zweifacher Hinsicht sinnvoll unterstützen, da die gelbe Wurzel den Stoffwechsel anregt und das Hungergefühl hemmt. Von dem leicht scharfen Gebräu kannst du über den Tag verteilt so viel trinken wie du möchtest, da keinerlei Wachmacher in der Knolle enthalten sind.

Zubereitung: Schneide am besten einige Scheiben von einer frischen (Bio-)Ingwerknolle ab und übergieße diese mit kochendem Wasser. Je nachdem wie scharf oder mild der Tee werden soll, lässt du ihn zwischen fünf und zehn Minuten ziehen. Ein Spritzer frischer Zitronensaft passt besonders gut dazu. Diesen solltest du aber erst hinzugeben, wenn der Tee auf ca. 40 Grad abgekühlt ist, da ansonsten das wertvolle Vitamin C zerstört wird.

Affiliate Link Amazon: DUNLOP Wasserkocher mit Temperaturwahl Jetzt shoppen 33,99 €

4. Rooibos Tee

Statt auf Kuchen oder Schokolade kannst du auf den wohlschmeckenden Rooibos Tee aus Südafrika zurückgreifen, denn dieser stillt die Lust auf Süßes und hilft somit dabei, auf einen zuckerfreien Lebensstil umzusteigen. Außerdem reduzieren die enthaltenen Pflanzenstoffe Stresshormone und ohne diese kann der Körper Fett besser verbrennen. Rooibos Tee enthält kein Koffein, kann also auch abends problemlos getrunken werden.

Zubereitung: Übergieße den Rooibos Tee mit kochendem Wasser und lass ihn sieben bis acht Minuten ziehen, damit sich das Aroma voll entfalten kann.

Affiliate Link Amazon: Rooibos Tee in Bio-Qualität, 250g Jetzt shoppen 7,90 €

5. Pfefferminztee

Auch Pfefferminztee kann eine Diät unterstützen, denn die aromatischen Inhaltsstoffe in der Pflanze dämpfen den Heißhunger. Nebenbei wird auch noch der Fettstoffwechsel angekurbelt. Auch soll der Tee bei Magenproblemen Abhilfe schaffen. Neben der bekannten Marokkanischen Minze gibt es viele weitere Sorten wie zum Beispiel Bananen-Minze, Ross-Minze oder Korsische Minze, die es sich lohnt auszuprobieren.

Zubereitung: Am besten schmeckt der Tee mit frischen Blättern. Du kannst die Blätter einzeln oder mit Stängel in eine Teekanne geben. Mit kochendem Wasser aufgießen und zehn Minuten ziehen lassen. Du kannst auch frischen Ingwer oder Zitrone hinzufügen.

Affiliate Link -43% Amazon.: Emsa Travel Mug | Thermo-/Isolierbecher Jetzt shoppen 15,30 € 26,99 €

Weitere Tipps zum Abnehmen mit Tee

Trink mindestens 1,5 Liter Wasser oder ungesüßten Tee am Tag.

Wasser oder ungesüßten Tee am Tag. Probiere unterschiedliche Teesorten aus, um herauszufinden was dir guttut.

aus, um herauszufinden was dir guttut. Viele Teeliebhaber setzen auf losen Tee statt auf Teebeutel, da dieser länger ziehen kann und sich das Aroma und die wertvollen Inhaltsstoffe besser entfalten können.

statt auf Teebeutel, da dieser länger ziehen kann und sich das Aroma und die wertvollen Inhaltsstoffe besser entfalten können. Trink nicht mehr als vier Tassen von koffeinhaltigem Tee am Tag.

am Tag. Viel gesunder Tee kann deine Diät unterstützen, aber eine gesunde Ernährung, Sport und Bewegung ist immer noch die Voraussetzung, um erfolgreich abzunehmen.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.