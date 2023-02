von Natalja Fischer Bitterstoffe sollen einen gesundheitsfördernden Effekt haben und außerdem beim Abnehmen helfen. Doch welche Bitterstoffe Tropfen sind die besten?

Nicht unbedingt beliebt, aber sehr gesund: Bittere Lebensmittel haben einen nachweislich positiven Effekt auf unsere Gesundheit. Wir sollten also mehr davon essen. Wenn Chicorée, Rucola und Co. noch nicht regelmäßig auf deinem Teller landen, kannst du mit Bitterstoffe Tropfen nachhelfen. Doch welche sind die besten? Wir haben drei Empfehlungen für dich.

Was sind Bitterstoffe?

Natürliche Bitterstoffe sind chemische Verbindungen, die in vielen Pflanzen enthalten sind. Sie stecken zum Beispiel in Artischocken, Auberginen, Chicorée, Rucola, Grünkohl, Rosenkohl, Mangold, Spinat oder Oliven. Auch Gewürze wie Kurkuma, Thymian oder Zimt enthalten Bitterstoffe. Wie der Name bereits verrät, sind sie geschmacklich sehr bitter – aber auch sehr gesund.

Welche Wirkung haben Bitterstoffe?

Bitterstoffe haben einen positiven Einfluss auf die Verdauung. Sie regen die Produktion von Magensäure und Gallenflüssigkeit an und können somit auch schweres Essen bekömmlicher machen. Auch bei der Darmerkrankung Morbus-Crohn können Bitterstoffe zur Besserung führen. Außerdem hemmen sie die Lust auf Süßes und tragen so zu einer gesünderen Ernährung bei.

Helfen Bitterstoffe Tropfen beim Abnehmen?

Bitterstoffe hemmen den Appetit und insbesondere die Lust auf Süßes. Dadurch essen wir insgesamt weniger und vor allem weniger Zucker. Das hilft beim Abnehmen. Sie können Bitterstoffe in Form von Gemüse zu sich nehmen, allerdings sind Bitterstoffe leider oft aus den Lebensmitteln herausgezüchtet, da die Verbraucher süßen Geschmack bevorzugen. Wenn wir über die Nahrung nicht genügend Bitterstoffe aufnehmen, können wir mit natürlichen Bittertropfen nachhelfen. Diese kann man nach der Mahlzeit auf die Zunge tropfen oder zwischendurch verwenden, um Appetit auf Süßes oder Snacks zu mindern.

Bitterstoffe Tropfen: Welche sind die besten?

Es gibt einer Reihe von Bitterstoffe Tropfen unterschiedlicher Hersteller. In unserem Vergleich haben wir uns einzelne Präparate genauer angeschaut: Welche Kräuter in welcher Qualität wurden verarbeitet? Sind Zusatzstoffe, Zucker oder Alkohol enthalten? Wie schneidet das Produkt bei den Kundenbewertungen ab? Im Folgenden finden Sie unsere drei Favoriten.

Unser Testsieger: NATURE LOVE Bio Bittertropfen

Die Bittertropfen von NATURE LOVE werden schonend aus Artischocke, Rosmarin, Thymian, Echinacea, Löwenzahn, Ingwer, Lavendel, Enzian und Kamille extrahiert. Alle Kräuter und Pflanzen sind Bio-zertifiziert. Die Tropfen enthalten keinerlei Alkohol, Zucker künstliche Aromen oder Farbstoffe und jede Produktionscharge wird von einem unabhängigen Labor kontrolliert. Viele Käufer:innen berichten in ihren Bewertungen, dass die Tropfen besser schmecken als die von anderen Herstellern und die Lust auf Süßes tatsächlich mindern.

NATURTREU Kräuter-Kick Bitterstoff-Tropfen

Die Bittertropfen von NATURTREU enthalten Bitterstoffe aus Wermut, Enzian, Schwarzkümmel, Löwenzahn, Angelikawurzel, Schafgraben, Lavendel und Fenchelsamen. Hier wird ebenfalls auf Alkohol, Zucker und Zusatzstoffe verzichtet. Die Bitterstoff-Tropfen werden in Deutschland hergestellt und abgefüllt und von einem unabhängigen Labor geprüft. Viele Amazon-Kundinnen berichten in Kommentaren, dass ihnen die Tropfen beim Abnehmen geholfen haben.

BitterLiebe Bittertropfen

Vielleicht ist dir die Marke BitterLiebe aus der Fernsehsendung "Die Höhle der Löwen" bekannt? Seitdem sind die BitterLiebe Tropfen äußerst beliebt. Sie enthalten weder Zucker noch Zusätze, dafür aber Bitterstoffe aus insgesamt 15 verschiedenen Pflanzen und Kräutern: Enzianwurzel, Artischockenkraut, Tausendgüldenkraut, Löwenzahnwurzeln, Wermutkraut, Angelikawurzeln, Pomeranzenfrüchten, Schafgarbenkraut mit Blüten, Ingwerwurzeln, Kardamom mit Schalen, Lavendelblüten, Curcumawurzeln, Zitwerwurzeln, bitteren Fenchelsamen, Schwarzkümmelsamen.

Es gibt die Original BitterLiebe Tropfen, die Alkohol enthalten, um die Wirkstoffe aus den Kräutern zu extrahieren. Daneben gibt es auch BitterLiebe Tropfen Mild, die auf Alkohol verzichten und stattdessen Apfelessig, Glycerin und Wasser enthalten.

Wie nehme ich Bittertropfen ein?

Du kannst die Bittertropfen vor oder nach dem Essen einnehmen. Wie viele Tropfen du einnehmen sollst, entnimmst du der Empfehlung des Herstellers. Meistens sind es zwischen 5 und 25 Tropfen. Wenn du dich mit dem bitteren Geschmack gar nicht anfreunden kannst, kannst du die Bitterstoffe Tropfen auch in ein Glas mit Wasser geben. Reduziere die Wassermenge jeden Tag ein bisschen, bis du dich an den Geschmack gewöhnt hast. Wenn es gar nicht geht, kannst du auf Bitterstoffe Kapseln ausweichen.

