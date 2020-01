BRIGITTE Diät 2020: Unser Balance-Konzept mit 3 Säulen

Eine gute Balance ist das Wichtigste

Wenn wir uns unseren Körper als Cabriolet vorstellen, stehen wir jetzt, am Anfang des Jahres, eingeros­tet in der Garage und wünschen uns nichts sehnlicher, als endlich wieder an der frischen Luft durch eine weite Allee mit grünen Bäumen zu cruisen. Wie ein Sportwagen braucht auch unser Körper regelmäßig Bewegung, guten Treibstoff und liebevolle Pflege, um auf Hochtou­ren zu laufen und möglichst lange zu halten.

Oder anders gesagt: Der wichtigste Verbündete für eine bessere Gesund­heit ist unser Körper. Wenn wir klug mit ihm umgehen und ihm geben, was ihm guttut, belohnt er uns. Was er braucht: Aktivität, frische Luft, gesun­des Essen, aber auch Ruhephasen, genug Schlaf und Zeiten der totalen Entspannung. Nur wenn alles in Balance ist, fühlen wir uns fit, voller Energie und zufrieden. Und auch das Gewichthalten ist plötzlich gar nicht mehr so schwer.

Wenn wir abnehmen wollen, müs­sen wir allerdings den Schalter im Kopf umlegen. Uns mit uns selbst beschäf­tigen und herausfinden, was wir wollen und brauchen: ein paar Kilo abnehmen? Richtig viele Kilos loswerden? Nicht mehr so müde sein? Langfristig fitter werden? Jeder Mensch ist anders, hat ein anderes Leben und andere Vorlie­ben und braucht deshalb auch ein indi­viduelles Konzept, um dranzubleiben.

Werde deshalb zu deiner eigenen Expertin: Für alle drei Säulen - Medi­tation, Ernährung und Bewegung - haben wir gesunde Rezepte, Fitnessvideos und geführte Meditationen entwickelt, die wir dir exklusiv anbieten.

Säule 1: MEDITATION

WAS BRAUCHT MEIN KOPF FÜRS ABNEHMEN?

Unser Gehirn ist ein Spaß-Junkie. Wenn wir wollen, dass Veränderungen bleiben und nicht nur einen kurzfristigen Kick bringen, müssen sie daher zu uns passen. Es bringt nichts, dass wir uns etwas vornehmen, das völlig utopisch und untypisch für uns ist. Meditieren ist ein wunderbarer Weg, mit sich selbst wieder in Kontakt zu kommen, reinzuhören, hinzuhören. Deshalb ist das die erste Säule unseres BRIGITTE-Balance Konzepts.

Und Meditation kann noch viel mehr: Sie entspannt uns. Denn wenn wir ständig unter Stress stehen, steigen Blutzuckerspiegel und Blutdruck, alle Sinne sind aktiviert. Das führt zu Dauerstress, Schlafstörungen, Depressionen, einem schlappen Immunsystem - und der Einlagerung von ungesundem Bauchfett.

Hier erfahrt ihr alles zur Säule "Meditation" und zu unserem Meditationsprogramm.

Säule 2: ERNÄHRUNG

JETZT MIT INTERVALLFASTEN

"Unser Körper braucht längere Essenspausen, damit der Stoffwechsel optimal funktionieren kann", sagt die Fastenexpertin Dr. Anna Paul von den Evangelischen Kliniken Essen-Mitte. Und genau deshalb ist Intervallfasten ein wirklich langfristiges Erfolgskonzept, wenn wir abnehmen und gesünder leben wollen. Die am häufigsten verbreitete und am einfachsten durchzuhaltende Stundenregel heißt 16:8 – also acht Stunden essen, 16 Stunden fasten. Es gibt auch andere Varianten wie 20:4, was allerdings eine größere Herausforderung ist.

Starte also ruhig mit 16:8. Bedeutet: Du kombinierst gesunde Mahlzeiten (Ideen für Rezepte findest du hier!) und isst alles innerhalb von acht Stunden. Diese Methode passt wunderbar zu unserem BRIGITTE Balance Konzept. Wenn du dich an die Regeln des Konzeptes hältst und nach unseren gesunden Rezepten kochst, verstärken sich die positiven Effekte für unseren Körper.

Hier findet ihr alle Infos zur Säule "Ernährung".

Säule 3: BEWEGUNG

WIE KOMMT MEIN KÖRPER IN FORM?

Allein mit Sport abzunehmen und wie gewohnt weiter zu essen, klappt leider nicht besonders gut. Studien zeigen, dass regelmäßiges Training bei der Gewichtskontrolle zwar hilft, aber die Ernährung der eindeutig wichtigere Faktor ist. Eine halbe Stunde Laufen verbrennt lediglich etwa 300 Kalorien, so viel wie ein 50-Gramm-Schokoriegel. Außerdem macht Sport hungrig. Und: Der sportliche Körper fährt in Ruhe seine Funktionen weiter runter als bei Bewegungsmuffeln, auch das haben Studien gezeigt.

Aber halt, das ist keine Einladung, auf dem Sofa liegen zu bleiben. Denn, und das ist die gute Nachricht: Ein sportlicher Körper verbrennt auch im Ruhezustand viel mehr Kalorien als ein unsportlicher. Gut trainierte Muskeln kurbeln nicht nur den Stoffwechsel an, sie produzieren auch Myokine. Diese Botenstoffe hemmen Entzündungen und regenerieren die Zellen. Gerade Krafttraining ist daher für die Gesundheit ideal. Außerdem kann Sport nach dem Abnehmen helfen, den gesunkenen Kalorienbedarf zu kompensieren - wir können uns mit Training also Essen "dazuverdienen".

Hier findet ihr alle Infos zur Säule "Bewegung"