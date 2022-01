Die Komfort-Amazone

Sie bleibt am liebsten in ihrem Wohlfühlbereich. Laufen? Ja, klar, aber nur so schnell, dass man sich dabei noch locker unterhalten kann. Hanteln? Okay, wenn die Muskeln nicht so doll brennen. Puls über 130? Auf gar keinen Fall.

DAS LÄUFT NICHT SO GUT: Die Frage, die dahinter steckt, ist ja: Muss man sich beim Training quälen? Die kurze Antwort: Nein. Moderater Sport hilft, gesund zu bleiben, das zeigen Studien immer wieder. Aber: Besonders fit und schlank wird man so leider nicht. Wer zweimal in der Woche 30 Minuten joggt, verbrennt gerade mal 700 Kalorien. Gerade Frauen über - schätzen gerne, wie viel Energie sie beim Workout verbrauchen.

DAS KANN SIE TUN: Ab und zu ein intensives Intervall-Training einstreuen – es macht fitter und verbrennt mehr Kalorien und Fett als ein lockeres Training. Der Körper muss sich an die Anstrengung anpassen, der Stoff wechsel wird angekurbelt und sorgt für einen Nachbrenneffekt. Tipp: Das normale Training weitermachen wie bisher und einmal pro Woche eine Scheibe drauflegen, zum Beispiel beim Tabata-Workout im Fitnessstudio oder mit der App "Freeletics". Online ist das "Sweat. Smile. Repeat."- Programm von Mady Morrison ein echter Burner (youtube.com/ madymorrison). Oder noch einfacher: beim Laufen oder Radfahren Steigungen und Sprints einbauen.

BUCHTIPP FÜR SIE: "Tabata: Fit in 4 Minuten"

Mehr