Lunch to go – zeitsparend und gesund

Lunch to go bedeutet, dass man sich sein Mittagessen zu Hause vorbereitet und dann gut verpackt mitnimmt. Früher hat man das einfach vorkochen genannt, jetzt bezeichnet man es als Meal Prep. Sich das eigene Mittagessen zu Hause vorzubereiten, hat so einige Vorteile. Zum einen weiß man genau, was drin ist und isst gesünder, zum anderen spart es eine Menge Geld. Denn wie gern gehen wir zum Lunch-Date in die Kantine, zum Bäcker oder ins Restaurant um die Ecke und geben gut und gerne zwischen 4 und 15 Euro für eine Mittagsmahlzeit aus. Mit unseren Lunch-to-go-Rezepten seid ihr viel günstiger unterwegs und habt ein ausgewogenes und gesundes Mittagessen. Denn viele Mittagsangebote sind fettig, zuckerhaltig und nicht gerade gesund.

Ihr müsst zwar in der Vorbereitung erstmal etwas Zeit investieren, doch letztendlich sparen euch Meal-Prep-Rezepte eine Menge Zeit ein und sorgen dafür, dass man selbst in stressigen Momenten immer gesunde Gerichte auf Vorrat hat und nicht in die Verlegenheit kommt, sich unterwegs etwas kaufen zu müssen. Hungrig an einem Imbiss vorbeizugehen und zu widerstehen erfordert nämlich viel Willenskraft.

Lunch to go: So kann es am besten transportiert werden

Am besten legt ihr euch einen Vorrat an Dosen, wiederverschließbaren Gefäßen und Einmachgläsern an. Suppen und Salate können in Einmachgläsern (zum Beispiel in alten Kirsch- oder Gurkengläsern) transportiert werden. Bei Salaten sollte das Dressing am besten in einer separaten Dose transportiert und erst kurz vor dem Verzehr über die frischen Salatblätter gegossen werden – damit vermeidet ihr, dass die Zutaten aufweichen und labbrig schmecken. Schaut auch gern mal bei unseren Rezepten für Salat im Glas rein, dort findet ihr noch mehr leckere Lunch-Ideen für unterwegs.

Wraps und Sandwiches wickelt man am besten in Brotpapier und legt sie dann in eine Lunchbox. Es gibt auch extra Bento-Boxen und größere Lunchboxen mit kleinen Unterteilungen, damit ggf. Gemüsesticks, Dips und andere Lunchgerichte separat liegen, aber trotzdem in einer Dose transportiert werden können.

So gelingt Lunch to go

Gut geeignet für Meal Preps sind z. B. Hähnchenbrust, gegartes Gemüse, mageres Rindfleisch, Kartoffeln, Quinoa, Bohnen, Linsen, Reis und Avocados.

Wichtig ist bei Salaten das richtige Schichten: In die unterste Schicht kommen die festen Zutaten wie Fleisch, Kartoffeln und Hülsenfrüchte, die weichen wie Salatblätter und Gemüse kommen nach oben. Dressing, Nüsse und Parmesan oder Croûtons sollten in separaten Gefäßen transportiert werden.