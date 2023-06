von Merle Blankenfeld Irgendwo zwischen Rave und spiritueller Zusammenkunft liegt Ecstatic Dance. Bei den Tanz-Events geht es um achtsames, intuitives Bewegen – und das kann unserer (mentalen) Gesundheit ziemlich guttun.

Sich sprichwörtlich in Ekstase tanzen, das ist das Ziel von Ecstatic Dance. Solche Events gibt es inzwischen in fast jeder großen Stadt, auch in Deutschland. Dabei wird sich zu elektronischen Beats gedreht, geschüttelt, getänzelt oder eben ganz genau so bewegt, wie es sich in diesem Moment gut anfühlt.

Vor allem unter Yogi:nis und anderen Sinnsuchenden ist Ecstatic Dance beliebt. Denn ähnlich wie beim Yoga geht es um die achtsame Bewegung, das Verbinden von Körper und Geist – und das Loslassen. Wem Yoga zu langsam, aber ein HIIT-Workout zu stressig ist, der:die könnte in der spirituellen Tanzparty den perfekten Mittelweg finden. Denn dabei bewegst du dich völlig frei und genauso schnell oder langsam, wild oder ruhig, wie es sich für dich gerade richtig anfühlt. Das Ziel ist es, loszulassen, die Gedanken einfach mal Gedanken sein zu lassen, sich im eigenen Körper zu spüren. Manch eine:r sucht dabei sogar die ganz große transzendentale Erfahrung.

Ecstatic Dance: Erlaubt ist, was sich gut anfühlt

Beim Tanzen selbst ist alles erlaubt – solange du niemand anderen störst. Für die Rahmenveranstaltung gibt es aber doch ein paar Regeln: Die meisten tanzen barfuß, aber auf jeden Fall ohne Schuhe, und auf der Tanzfläche sind weder Handys noch Drogen oder Alkohol erlaubt. Der Rausch soll rein durch die Bewegung entstehen. Gesprochen wird auf dem Dancefloor auch nicht. Aber man kann jederzeit in den Nebenraum gehen und dort mit jemandem das Gespräch suchen – oder auch nicht. Die Altersklassen sind meist bunt durchmischt, die meisten Teilnehmenden sind aber zwischen 20 und 60 Jahre alt.

Die weltweite Ecstatic-Dance-Bewegung wächst und wächst. Warum ist das freie Tanzen so beliebt – und warum kann ich das nicht einfach in einem Club tun? Der Ursprung des Phänomens soll in der bewegten Meditation aus den 1970er-Jahren liegen. In seiner aktuellen Form soll Ecstatic Dance Anfang des Jahrtausends auf Hawaii entstanden sein. Also schon lange vor der Corona-Pandemie, aber dass die spirituelle Tanzparty gerade jetzt immer mehr Aufmerksamkeit bekommt, ist kaum verwunderlich. Denn seit wir uns nach dem Pandemieende wieder frei bewegen können und große Veranstaltungen und Partys wieder möglich sind, haben offenbar noch mehr Menschen das Bedürfnis nach diesem Safe Space zum Tanzen.

Was genau passiert beim Ecstatic Dance?

Und ja, das geht natürlich auch in einem Club oder auf einem Festival, aber bei Ecstatic-Dance-Events können sich die Teilnehmenden durch das Alkohol- und Drogenverbot und die Gemeinschaft unter Gleichgesinnten sicher fühlen – und so wirklich loslassen. Niemand verschüttet seine:ihre Drinks, niemand gibt jemand anderem ein unangenehmes Gefühl, weil er:sie die Person betrunken ungelenk anbaggert. Die Rahmenbedingungen sind klar, und der Fokus liegt ganz klar nur auf dem Tanzen, dem völlig losgelösten Bewegen ohne Regeln. Alles kann, nichts muss.

Der detaillierte Ablauf einer Ecstatic-Dance-Session variiert je nach Veranstalter und Ort. Eingeleitet wird sie aber häufig mit einem "Opening Circle", in dem die Regeln erklärt werden und eine gemeinsame Meditation praktiziert wird. Danach folgen ein oder mehrere verschiedene DJs, die für ein bis zwei Stunden die musikalische Grundlage dafür schaffen, dass die Tanzwütigen sich in Trance shaken, drehen oder hüpfen können. Meistens ist die Musik eher elektronisch geprägt, allerdings sind der Kreativität hier keine formellen Grenzen gesetzt. Theoretisch kann auch zu Rock ekstatisch getanzt werden. Meist endet das Event mit einer gemeinsamen Meditation oder Schlussentspannung – ähnlich dem Shavasana am Ende einer Yogastunde.

Die Wissenschaft belegt die positive Wirkung auf die mentale Gesundheit

Und wie fühlt man sich nach einer Ecstatic-Dance-Session? Müde, aber glücklich, frei, entspannt. Alles fühlt sich leicht an, wie nach einem auspowernden Workout oder nach einer guten Yogastunde. Und wie positiv sich das ekstatische Tanzen auf unsere Gesundheit – vor allem die mentale – auswirken kann, ist inzwischen auch wissenschaftlich bewiesen. So kam eine Untersuchung der University of California zu dem Ergebnis, dass die Tanzpraktik die psychische Gesundheit verbessern kann.

Unter 1.000 Befragten weltweit gaben 98 Prozent an, dass das freie Tanzen ihre Stimmung aufhelle und ihnen dabei helfe, mit belastenden Gedanken umzugehen sowie Selbstvertrauen und Mitgefühl zu entwickeln. Rund 90 Prozent der Umfrageteilnehmenden, die eine Vorgeschichte mit Depressionen, Angstzuständen, Drogensucht oder Traumata hatten, sprachen Ecstatic Dance eine positive Wirkung auf ihre Psyche zu.

Dr. Prabha Siddarth ist Senior-Autorin der Forschungsarbeit und erklärt den positiven Effekt der Bewegungspraxis so: "Es lädt zum Reflektieren ein", sagt die Wissenschaftlerin. "Es ist eher meditativ als körperlich. Weil das Tanzen selbstgesteuert ist, ist es leichter, dabei loszulassen."

Die Teilnehmenden der Umfrage führten die Wirkung von Ecstatic Dance in ihren Antworten vor allem auf das achtsame Bewegen zurück. Sie erklärten, sie fühlten sich präsenter in ihrem Körper und könnten mehr im Moment leben. Und gerade nach den zehrenden Pandemiejahren ist dieses Spüren des eigenen Körpers und die Verbindung mit dem Hier und Jetzt eben genau das, was viele von uns brauchen.

