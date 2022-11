von Marie Mühlenberg Auch oder gerade wenn du kein Morgenmensch bist, kann dir die 85:15-Regel dabei helfen, fitter in den Tag zu starten.

Wenn es draußen kalt, dunkel und ungemütlich ist, wollen wir meist nichts lieber, als uns zurück in unsere Kissen zu kuscheln. Doch es gibt einen Trick, mit denen das Aufstehen auch in der ungemütlichen Jahreshälfte deutlich einfacher fällt.

Aufstehen leicht(er) gemacht – dank dieser einfachen Regel

Die 85:15-Regel hilft dir, morgens deutlich energiegeladener aus dem Bett zu springen – und so mit einem viel besseren Gefühl in den Tag zu starten. Was genau dahintersteckt und wie du sie am besten umsetzt, zeigen wir dir im Video.

Verwendete Quelle: chip.de