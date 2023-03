von Stephanie Pingel Frühjahrsmüdigkeit – viele Menschen haben damit zu kämpfen. Aber wie entsteht das Phänomen überhaupt und was können wir gegen die ständige Müdigkeit tun?

Was ist Frühjahrsmüdigkeit?

Kaum haben wir die Winterdepression und ihre lästige Wirkung auf unsere Psyche überstanden, fallen viele Menschen direkt in das nächste jahreszeitenbedingte Tief: Frühjahrsmüdigkeit macht uns schläfrig und schlapp. Verantwortlich ist der Klimawechsel im Frühling: Wird es wärmer, reagiert der Körper darauf, indem er die Blutgefäße weitet und den Blutdruck senkt – wir werden müde.

Hallo Frühjahr: Raus aus dem Winterschlaf!

Meist kommt es zu Frühjahrsmüdigkeit, wenn es bereits ein paar Tage wärmer war. Der Körper braucht in der Regel etwa drei bis vier Wochen, um sich darauf einzustellen. Schwierig wird es, wenn die Wärme nicht konstant ist, sondern sich kalte und warme Perioden abwechseln – die Unbeständigkeit bringt unseren Organismus durcheinander und sorgt dafür, dass die Müdigkeit immer wieder kommt. Wirklich messbar ist Frühjahrsmüdigkeit übrigens nicht.

Welche genauen Ursachen hat die Frühlingsmüdigkeit?

Nicht nur die Klimaveränderung allein sorgt für Frühjahrsmüdigkeit. Auch diese Faktoren spielen eine Rolle, wenn man im Frühjahr ständig müde ist:

Der Melatoninspiegel: Im Winter ist der Spiegel des "Schlafhormons" Melatonin besonders hoch, was uns noch schlapper macht. Er sinkt erst langsam im Frühling ab.

Im Winter ist der Spiegel des "Schlafhormons" Melatonin besonders hoch, was uns noch schlapper macht. Er sinkt erst langsam im Frühling ab. Die Lichtintensität: Bekommen wir mehr Tageslicht, wird der Hormonhaushalt angekurbelt und schüttet mehr Endorphine und Serotonin aus. Diese Hormone wirken zwar stimmungsaufhellend und machen aktiv, sorgen aber auch dafür, dass wir schneller erschöpft sind.

Wer hat Frühjahrsmüdigkeit?

Oft betroffen von Frühjahrsmüdigkeit sind:

Wetterfühlige Menschen

Menschen, die unter chronisch niedrigem Blutdruck leiden

Ältere Menschen

Chronisch kranke Menschen

Die besten Tipps: Was hilft gegen Frühjahrsmüdigkeit?

Damit wir uns nicht ewig über die Symptome der Frühjahrsmüdigkeit ärgern, verraten wir hier die besten Tipps, mit denen wir die Müdigkeit vertreiben:

1. Bring mit Ingwer den Stoffwechsel auf Touren

Trinke gleich morgens mehrere Gläser Ingwer-Honig-Wasser. Das ist ganz fix zubereitet: Einfach einen halben Liter Wasser zum Kochen bringen, drei Scheiben Ingwer darin ziehen lassen und nach Geschmack Honig und Zitrone zufügen.

2. Schüttle mit basenreicher Ernährung die Trägheit ab

Zu viel Fleisch, Käse, Zucker, Alkohol und Weißmehl machen dem Organismus zu schaffen und fördern Frühjahrsmüdigkeit. Setze stattdessen auf basenreiche Lebensmittel wie Vollkornbrot, Kartoffeln, Äpfel, Birnen, Gurken, Spinat, Nüsse und kalt gepresste Öle.

3. Vertreibe die Müdigkeit mit Sport und Bewegung in der Sonne

Den Kreislauf ankurbeln kannst du auch, ohne ambitioniert Sport zu treiben. Hol das Fahrrad aus dem Keller, öle die Kette und radle von jetzt an einfach zur Arbeit, zum Einkaufen oder zur Kita. Das natürliche Licht der Sonne senkt den Melatoninspiegl und macht wach.

4. Gönne deiner Haut eine Vitalkur gegen Frühjahrsmüdigkeit

Auch an unserer Haut ist der Winter nicht spurlos vorübergegangen. Sie ist trocken und fahl. Thalasso, die Therapie aus dem Meer, hilft den Zellen, sich zu erneuern. Die schnelle Lösung: Wechselduschen oder ein Bad in Meersalz. Für ein Vollbad brauchst du etwa 250 Gramm Meersalz (gibt's in der Apotheke). Alternativ kannst du dir eine Thalasso-Anwendung im Spa gönnen.

5. Verlängere die Sauna-Saison

Sauna ist nur was für kalte Wintertage? Gar nicht! Gerade im Frühling muss der Körper mit wechselnden Temperaturen klarkommen. Und das trainiert man am besten in der Sauna. Zusätzlicher Vorteil: Dein gestärktes Immunsystem wehrt Krankheiten im Frühjahr bestimmt ganz lässig ab.

Wichtig: Hält deine Müdigkeit länger an als ein paar Wochen, solltest du mit deinem Arzt nach anderen möglichen Ursachen suchen.