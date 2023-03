von Melanie Wenzke Du schläfst genug, aber bist am Morgen trotzdem müde? Dann liegt es vielleicht an dieser Angewohnheit, die dir wichtige Energie für den Tag raubt.

Wer kann schon von sich behaupten, dass er richtig fit und ausgeschlafen ist, wenn der Wecker morgens läutet? Wenn du zu den Glücklichen zählst, hättest du wahrscheinlich nicht auf diesen Artikel geklickt. In vielen Fällen steckt aber vor allem eine häufige Eigenheit hinter all den Tagen, an denen du morgens kaum wach werden kannst.

Trotz ausreichend Schlaf: Diese Angewohnheit macht euch müde

Nach acht erholsamen Stunden Schlaf, solltest du eigentlich topfit sein. Dennoch lässt dich die Trägheit nicht los. Das kann an dieser Angewohnheit liegen, die du schnell loswerden kannst. Im Video erfährst du den simplen Grund, der dir Energie raubt.

Verwendete Quelle: amerisleep.com, self.com