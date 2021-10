Wim Hof Methode Nichts für Warmduscher!

Er klettert auf den Mount Everest, läuft in der Wüste ohne zu trinken und hält Weltrekorde im Eisbad – wir stellen dir Wim Hof und die Wim Hof Methode vor.

Wim Hof Methode: Wer ist überhaupt Wim Hof?

Bei Wim Hof handelt es sich um einen 1959 in Limburg geborenen niederländischen Extremsportler. Er hat 26 internationale Rekorde im Aushalten von extremer Kälte und lief beispielsweise Marathons am Polarkreis und in der Wüste Namib. In zwei Tagen erklomm "Iceman" Wim Hof in Shorts und Schuhen bekleidet den Kilimandscharo. Und: Er entwickelte die Wim Hof Methode (Atemtechnik und Kälteerfahrung), mit der man bewusst über Hyperventilation seinen Puls und die Adrenalinausschüttung steigern kann.

Laut wissenschaftlichen Studien konnte bei Wim Hof keine spezielle körperliche Disposition festgestellt werden – das heißt, jede:r sollte seine Technik erlernen können. Heute gibt der bekannte "Iceman" außerdem eigene Kurse zu seiner Methode, beispielsweise auf seiner Website, und hat ein Buch zum Thema geschrieben.

So funktioniert die Atemübung

Du willst die Wim Hof Methode lernen? Idealerweise führst du die Übung gleich morgens nach dem Aufstehen durch. Sie dient als Meditation, die aus der tibetischen Tradition entnommen wurde. Wichtig: Am besten gehst du die Atemübung zwei- bis viermal nacheinander durch – und zwar an einem sicheren, bequemen Ort. Führe die Wim Hof Methode nicht während einer sportlichen Betätigung oder in Bewegung durch. Und so geht die Technik:

Tief atmen: Du forderst deinen Atem mit 30 tiefen Atemzügen. Atme dabei weniger tief aus als ein, sodass du immer etwas Atem in deinem Körper behältst. Atem anhalten: Nach 30 Atemzügen hältst du die Luft an, solange du kannst. Gerade als Einsteiger wirst du es nicht viele Minuten schaffen, aber eine Minute ist schon ein guter Richtwert. Einatmen: Jetzt atmest du tief ein und hältst die Luft ungefähr 10 Sekunden an. Ausatmen: Lasse die Luft komplett aus deinem Körper.

Wirkung und Vorteile der Kälte

Direkt nach der Atemübung kannst du dich einer weiteren Herausforderung stellen: Wenn wir unseren Körper mit großer Kälte konfrontieren, führt das automatisch zu folgenden Effekten:

tiefere Atmung

Fettverbrennung wird verbessert

Hormonhaushalt wird ausgeglichener

Förderung von Muskelwachstum

Heilung kranker Zellen

entzündungshemmend

Die Wim Hof Methode und der Umgang mit Kälte

Wim Hof empfiehlt, sich auch in der kalten Jahreszeit dem Baden im Freien, beispielsweise einem See, auszuliefern. Dadurch passt sich der Körper besser den Temperaturen an und du kannst der Herausforderung des Winters und der Kälte besser begegnen. Auch Eisbäder eignen sich perfekt dafür. Als Einstieg empfiehlt sich jedoch die tägliche kalte Dusche.

Fachsprachlich wird von der sogenannten kalten Thermogenese gesprochen, wenn es um den Wirkmechanismus der Kälte auf unseren Körper geht. Der Mensch hat 125 Kilometer Blutgefäße im Körper, die von Muskeln umgeben sind. Sie erfahren durch Kälte einen Stimulationseffekt, was wiederum zu einem niedrigeren Puls führt, der positiv auf dein Hormonlevel und deine Stressresistenz einwirkt.

Wim Hof Methode: Kalte Duschen als erste Herausforderung

Gerade für Anfänger:innen eignet sich der Start in die Wim Hof Methode mit kalten Duschen, um sich langsam mit Kältereizen vertraut zu machen. So geht’s:

Dusche erst warm und drehe die Dusche dann für 30 Sekunden auf kaltes Wasser.

Starte damit, das kalte Wasser von der dem Herzen gegenüberliegenden Seite von oben auf den Körper zu nehmen.

Beende die Dusche mit kaltem Wasser.

Mit der Zeit kannst du die Phasen der kalten Dusche auf eine oder auch zwei Minuten ausdehnen.

Übrigens: Wim Hof selbst duscht nach eigenen Angaben jeden Tag drei Minuten kalt – direkt nach dem Aufstehen.

Achtung, Konzentration!

Um bei der Wim Hof Methode erfolgreich zu sein, heißt der Schlüssel: Konzentration. Bei der Atemmethode solltest du dich ganz darauf konzentrieren, wie dein Atem durch den Körper fließt. Zwar kann es passieren, dass deine Gedanken beispielsweise zum nicht gemachten Abwasch oder zu unbezahlten Rechnungen abschweifen, fokussiere dich aber nicht darauf. Lasse den Gedanken zu – und ihn dann wieder gehen, bevor du dich erneut auf die Atmung konzentrierst. Du wirst merken, dass die Abstände zwischen unerwünschten Gedanken immer größer werden, je länger du die Übungen machst.

