von Stephanie Pingel Der Hals kratzt, die Nase läuft, die Temperatur steigt. Ist das jetzt eine Grippe oder Erkältung? Hier findest du die typischen Merkmale zur Unterscheidung.

Grippaler Infekt, Grippe oder Erkältung? Oder habe ich doch Corona? Die Krankheitszeichen ähneln sich, doch bei genauerer Betrachtung lassen sich die verschiedenen Erkrankungen voneinander abgrenzen. Wir erklären die Unterschiede und verraten, wann die Hausapotheke à la Hühnersuppe und Acetylsalicylsäure nicht mehr ausreicht, um die Symptome zu lindern und in welchen Fällen eine Grippeschutzimpfung ratsam ist.

Grippe oder Erkältung – so unterscheiden sich die Krankheiten

Die Begrifflichkeiten Grippe und Erkältung werden häufig fälschlicherweise synonym verwendet, denn beide Erkrankungen äußern sich in recht ähnlichen Beschwerden. Hinzu kommt noch der grippale Infekt – eine andere Bezeichnung für Erkältung –, der für noch mehr Verwirrung sorgt. Es gibt jedoch einige Unterscheidungsmerkmale, die bei der Frage "Grippe oder Erkältung?" helfen können.

An diesen Krankheitszeichen erkennst du eine Erkältung bzw. einen grippalen Infekt

Auslöser: Eine Erkältung kann von bis zu 200 verschiedenen Erkältungsviren, beispielsweise von Rhinoviren, ausgelöst werden.

Eine Erkältung kann von bis zu 200 verschiedenen Erkältungsviren, beispielsweise von Rhinoviren, ausgelöst werden. Krankheitsbeginn: Ein grippaler Infekt kündigt sich eher schleichend, möglicherweise über mehrere Tage hinweg, an. Dabei ist die Inkubationszeit nach der Ansteckung mit maximal zwei Tagen allerdings vergleichsweise kurz.

Ein grippaler Infekt kündigt sich eher schleichend, möglicherweise über mehrere Tage hinweg, an. Dabei ist die Inkubationszeit nach der Ansteckung mit maximal zwei Tagen allerdings vergleichsweise kurz. Körpertemperatur/ Fieber: Die Körpertemperatur erhöht sich bei einer Erkältung maximal bis zu 38 Grad Celsius.

Die Körpertemperatur erhöht sich bei einer Erkältung maximal bis zu 38 Grad Celsius. Schnupfen: Die Nase läuft oder ist verstopft, sie ist rot und geschwollen. Die Schleimhäute werden durch häufiges Niesen strapaziert. In einigen Fällen gehen die Schnupfensymptome eines grippalen Infekts auch mit einer Entzündung der Nebenhöhlen einher.

Die Nase läuft oder ist verstopft, sie ist rot und geschwollen. Die Schleimhäute werden durch häufiges Niesen strapaziert. In einigen Fällen gehen die Schnupfensymptome eines grippalen Infekts auch mit einer Entzündung der Nebenhöhlen einher. Husten: Zu Beginn und am Ende einer Erkältung tritt Husten in der Regel als trockener Reizhusten auf. In der Zwischenzeit ist verschleimter Husten möglich. Was dagegen hilft, erfahrt ihr hier: Starker Husten.

Zu Beginn und am Ende einer Erkältung tritt Husten in der Regel als trockener Reizhusten auf. In der Zwischenzeit ist verschleimter Husten möglich. Was dagegen hilft, erfahrt ihr hier: Starker Husten. Halsschmerzen: Kratzende Schmerzen im Hals sind häufig der erste Bote einer Erkältung. Was dagegen hilft, erfahrt ihr hier: Hausmittel gegen Halsschmerzen.

Kratzende Schmerzen im Hals sind häufig der erste Bote einer Erkältung. Was dagegen hilft, erfahrt ihr hier: Hausmittel gegen Halsschmerzen. Kopf- und Gliederschmerzen: Leichte Kopf- und Gliederschmerzen treten bei den allermeisten Betroffenen einer Erkältung auf.

Leichte Kopf- und Gliederschmerzen treten bei den allermeisten Betroffenen einer Erkältung auf. Allgemeinzustand: Erkältete Menschen sind schlapp, entkräftet und fühlen sich abgeschlagen.

Erkältete Menschen sind schlapp, entkräftet und fühlen sich abgeschlagen. Krankheitsverlauf: Eine gewöhnliche Erkältung hast du im Normalfall nach sieben, spätestens aber nach neun Tagen überwunden.

So erkennst du die Grippe (auch: Influenza)

Auslöser: Eine Grippe wird von den Influenza-Viren, zu Deutsch Grippe-Viren, ausgelöst.

Eine Grippe wird von den Influenza-Viren, zu Deutsch Grippe-Viren, ausgelöst. Krankheitsbeginn: Die Beschwerden der Influenza treten recht unvermittelt auf. Während du dich im einen Moment noch gut gefühlt hast, hast du ein paar Stunden später bereits Fieber und fühlst dich krank.

Die Beschwerden der Influenza treten recht unvermittelt auf. Während du dich im einen Moment noch gut gefühlt hast, hast du ein paar Stunden später bereits Fieber und fühlst dich krank. Körpertemperatur/ Fieber: Das Fieber während einer Grippe ist nicht zu unterschätzen. Es kommt plötzlich und erreicht häufig Körpertemperaturen über 39 Grad Celsius, begleitet von Schüttelfrost und Schweißausbrüchen.

Das Fieber während einer Grippe ist nicht zu unterschätzen. Es kommt plötzlich und erreicht häufig Körpertemperaturen über 39 Grad Celsius, begleitet von Schüttelfrost und Schweißausbrüchen. Schnupfen: Typischer Schnupfen wie wir ihn von einer Erkältung kennen, tritt bei einer Grippe eher selten oder weniger stark ausgeprägt auf.

Typischer Schnupfen wie wir ihn von einer Erkältung kennen, tritt bei einer Grippe eher selten oder weniger stark ausgeprägt auf. Husten: Eine Grippe wird begleitet von trockenem und schmerzhaftem Husten. Schleimhäute und Nebenhöhlen sind gereizt.

Eine Grippe wird begleitet von trockenem und schmerzhaftem Husten. Schleimhäute und Nebenhöhlen sind gereizt. Halsschmerzen: Auch von Halsschmerzen und starken Schluckbeschwerden ist die:der durchschnittliche Grippe-Patient:in nicht verschont.

Auch von Halsschmerzen und starken Schluckbeschwerden ist die:der durchschnittliche Grippe-Patient:in nicht verschont. Kopf- und Gliederschmerzen: Fast alle an Grippe erkrankten Menschen leiden unter starken, an Migräne erinnernden Kopfschmerzen sowie unter Muskel- und Gliederschmerzen.

Fast alle an Grippe erkrankten Menschen leiden unter starken, an Migräne erinnernden Kopfschmerzen sowie unter Muskel- und Gliederschmerzen. Allgemeinzustand: Wer an einer Grippe leidet, will nur noch ins Bett. Lähmende Müdigkeit, starke Abgeschlagenheit und ein quälendes Krankheitsgefühl sind klassische Symptome.

Wer an einer Grippe leidet, will nur noch ins Bett. Lähmende Müdigkeit, starke Abgeschlagenheit und ein quälendes Krankheitsgefühl sind klassische Symptome. Krankheitsverlauf: Wen die Grippe erwischt hat, braucht Geduld. Nach etwa sieben bis 14 Tagen solltest du wieder auf den Beinen sein, doch bis zur kompletten Erholung können sogar mehrere Wochen vergehen.

Wann sollte ich die Beschwerden ärztlich abklären lassen?

Erkältungspatient:innen überstehen ihre Erkältungen mit viel Hühnersuppe, Nasenspray und einem ordentlichen Vorrat an Taschentüchern in der Regel gut allein. Das heißt aber noch lange nicht, dass du deine Erkältung auf die leichte Schulter nehmen solltest. Das Immunsystem ist geschwächt und ist bei nicht ausreichender Schonung anfällig für weitere Infektionen. Mediziner:innen sprechen in diesem Fall von einer sogenannten Superinfektion, bei der sich Bakterien zu den bereits vorhandenen Viren dazu gesellen.

Eine echte Grippe wird am besten immer ärztlich abgeklärt. Der Fachmann oder die Fachfrau kann bei den quälenden Symptomen wie dem hohen Fieber und den starken Kopf- und Gliederschmerzen Abhilfe schaffen, indem schmerzlindernde und fiebersenkende Medikamente verschrieben werden, zum Beispiel Präparate mit Acetylsalicylsäure (ASS) oder die Wirkstoffe Ibuprofen und Paracetamol. Die besten Tipps gibt es hier: Fieber senken.

Besonders bei älteren und chronisch kranken Grippepatient:innen ist Vorsicht geboten. Die Influenza kann schwerwiegende Folgeerkrankungen wie eine Lungenentzündung oder eine Entzündung des Herzmuskels nach sich ziehen. Für diese Menschen mit hohem Risiko empfiehlt sich eine jährliche Grippeimpfung gegen die Influenzaviren – rechtzeitig vor der Grippewelle.

Grippe oder Erkältung: So lässt sich vorbeugen

Damit es dich gar nicht erst erwischt, hier ein paar nützliche Tipps, wie du eine Grippe oder Erkältung vorbeugen kannst:

Regelmäßiges Händewaschen

Während der Grippewelle Händeschütteln vermeiden

Husten und Niesen immer in den Ellenbogen

Schleimhäute feucht halten

Stärkung des Immunsystems durch viel Bewegung an der frischen Luft, Wechselduschen und regelmäßige Saunagänge

Was ist mit dem Coronavirus?

Da Covid-19 ebenfalls ähnliche Symptome wie eine Grippe oder Erkältung verursacht, ist es nicht ganz einfach, die Infektion von diesen Erkältungskrankheiten abzugrenzen. Das Coronavirus macht sich in den meisten Fällen ebenfalls durch Husten, Schnupfen und starke Halsschmerzen bemerkbar, öfter haben Patient:innen auch mit Fieber zu kämpfen. Bei Risikogruppen wie beispielsweise älteren Menschen oder Kleinkindern erhöht sich außerdem die Wahrscheinlichkeit für Komplikationen.

Gerade da sich die Symptome so ähneln, ist es sinnvoll, wenn du dich bei Erkältungsbeschwerden oder wenn jemand in deinem direkten Umfeld erkrankt ist auf das Coronavirus testest. Gerade die neueren Varianten von Omikron gelten als besonders ansteckend.

Schutzimpfung gegen Corona

Neben den klassischen Vorbeugungstipps hilft auch eine Schutzimpfung gegen Corona. Damit verringert sich zum einen das Risiko einer Infektion und zum anderen die Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krankheitsverlauf, falls es doch zur Infektion kommt.

Lesetipp: Hier erfährst du übrigens alles über eine kalte Nase.

Quellen