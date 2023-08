"Gecheckt –Wie gut ist Tiefkühlkost wirklich?": Dieser Einkaufsfehler macht TK-Ware zur Keimfalle

Ob Tiefkühl-Gemüse, Fleisch, Fisch – oder gefrorenes Obst. Die TK-Regal-Auswahl ist riesig und das Kochen mit den Lebensmitteln in vielen Haushalten beliebt. Die RTL Sendung "Gecheckt – Wie gut ist Tiefkühlkost wirklich?" klärt auf: Diesen Fehler machen Menschen beim TK-Einkauf fast immer.

Du brauchst: Kartoffeln und Butter – und dazu soll es die Möhren-Erbsen-Mischung und der Fisch aus dem Tiefkühlregal sein. Vielleicht noch den gefrorenen Beerenmix für den morgendlichen Smoothie. Du machst dich auf den Weg zum Supermarkt; doch eine Sache vergisst du dabei vermutlich mitzunehmen, genauso wie viele andere Deutsche auch.

TK-Lebensmittel richtig einkaufen

Was du brauchst, ist eine Kühltasche. Aber das reicht noch nicht aus, wie Lebensmittelkontrolleur Bernd Stumm erklärt. Er ist heute in der RTL-Sendung "Gecheckt - Wie gut ist Tiefkühlkost wirklich?" zu sehen und gibt hilfreiche Tipps. Es brauche für den Einkauf immer auch Kühlakkus, um die Kühlkette nicht zu unterbrechen – UND: beim Einkaufen sollte die Kühltasche schon im Supermarkt dabei sein. Viele Menschen lassen diese allerdings (ohne Akkus) einfach im Kofferraum liegen.

Ein Test im Auto gibt Klarheit

Heute Abend um 20:15 Uhr auf RTL wird es getestet: Diverse Tiefkühlprodukte landen im Einkaufswagen und beim Auto schließlich in der Kühltasche – ohne Akkus. Das Ergebnis: Während einer etwa 20-minütigen Fahrt werden sowohl die Tasche als auch die Produkte erwärmt. Sehr viel stärker, als viele Menschen vermutlich annehmen. Das genaue Ergebnis gibt es in der Sendung, aber so viel sei gesagt: Die Kühlkette wurde bereits unterbrochen.

Das könne die Mindesthaltbarkeit um die Hälfte verkürzen – und dieser Fehler könne ein Nährboden für Keime und Bakterien sein. "Bei Gemüse ist die Gefahr gering, bei sensiblen Produkten wie Fleisch oder Fisch wachsen die Keime schon mal schneller", erklärt Bernd Stumm gegenüber RTL. Gemüse werde durch einen solchen Transport vor allem schnell matschig. Bei Fisch oder Fleisch könne die Ware durch den starken Temperaturanstieg aber schneller verderben. Also: Immer Kühltasche mit Kühlakkus direkt mit in den Supermarkt mit nehmen. Und bei Unsicherheit: Nach dem Auftauen den Geruchstest machen.

Fehler zu Hause vermeiden: Richtig auftauen

Keime auf der Oberfläche von Lebensmitteln sterben beim Einfrieren nicht ab, sie werden mit eingefroren. Daher ist heißes Wasser zum Auftauen ein absolutes No-Go! Das Prinzip ist ähnlich wie auf dem Transportweg. Die Außentemperatur beispielsweise eines tiefgekühlten Fisches oder Fleischstückes sollte nie schnell ansteigen. "Außen wachsen die Bakterien wie verrückt und innen ein bisschen langsamer", erklärt Lebensmittelkontrolleur Bernd Stumm. Daher der Tipp vom Experten: "Wenn überhaupt: Kaltes Wasser". Am besten sei es, Tiefkühlware abends für den nächsten Tag rauszulegen – ab in den Kühlschrank mit dem gefrorenen Gut und am nächsten Mittag ist es bereit für die Pfanne oder den Ofen. So erhalte man auch am besten die Qualität des Produkts.

Richtig einfrieren: Was hilft?

Korrektes Einfrieren soll gelernt sein. Experte Stumm erklärt, dass Tiefkühlprodukte möglichst flach eingefroren werden sollten. Denn sonst kann es bis zu 24 Stunden dauern, ehe der Kern einer Ware gefriert. Daher: Dinge glatt streichen oder flach klopfen – und die Ware nicht kreuz und quer und in unförmigen Klumpen in die Truhe schmeißen. Wer Fleisch einfriere, nehme am besten einen Gefrierbeutel, klopfe das Fleisch flach und drücke die Luft aus dem Beutel heraus. Dann sollte man ihn gut verschließen und so einfrieren. So sei eher gewährleistet, dass die Feuchtigkeit des Fleisches nicht entzogen werde und es an Geschmack einbüße. Und ein letzter Tipp des Experten: Neue Ware nach unten in die Tiefkühltruhe legen und altes nach oben. Denn alte Dinge sollten natürlich zuerst verbraucht werden und die neueren können länger in der Truhe verharren.

"Gecheckt - Wie gut ist Tiefkühlkost wirklich?"

Die Sendung "Gecheckt - Wie gut ist Tiefkühlkost wirklich?" läuft heute, am 17. August 2023 um 20:15 Uhr auf RTL. Du kannst du die Sendung im Anschluss sieben Tage lang bei RTL+ streamen. Dabei: Weitere spannende Tipps und Infos – beispielsweise dazu, welches Gemüse in der Tiefkühlvariante sogar gesünder ist als frisch aus dem Supermarkt, oder was "frischer Fisch" an der Theke eigentlich bedeutet. Und gleich im Anschluss, um 22:35 Uhr, liefert "Die Superschnapper – unsere besten Spartipps im Supermarkt" weitere Experten-Tipps.

Verwendete Quelle: RTL