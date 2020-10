So kriegst du ihn in den Griff!

Heißhunger So kriegst du ihn in den Griff!

Heißhunger tritt immer dann auf, wenn man ihn am wenigsten brauchen kann. Aber woher kommt das plötzliche nagende Hungergefühl überhaupt und wie kriegt man es wieder in den Griff?

Was ist Heißhunger?

Laut Ernährungswissenschaftlern ist plötzlicher Heißhunger wie ein Hilferuf des Körpers nach Nährstoffen. Und diese sollen möglichst sofort zugeführt werden, deshalb fühlen sich solche Heißhungerattacken auch so unangenehm an: Oft spürt man ein nagendes Hungergefühl, manchmal tritt sogar Übelkeit auf. Der Körper tut quasi, was er kann, damit sein Bedürfnis nicht ignoriert wird.

Warum es meistens Süßes sein muss

Kaum hat man sich entschieden, für die gewünschte Bikinifigur oder auch einfach aus gesundheitlichen Gründen auf Süßes zu verzichten, ist der Heißhunger schon da. Denn Zucker kann wie eine Droge auf unseren Körper wirken: Er treibt den Blutzuckerspiegel in die Höhe und versorgt uns kurzzeitig mit Energie.

Das Problem: Genauso schnell wie der Blutzuckerspiegel ansteigt, sinkt er auch wieder – und der Heißhunger kommt sofort zurück. So beginnt ein Teufelskreis, in dem wir immer mehr und mehr Zucker sowie schnell verwertbare Kohlenhydrate brauchen – beides gibt es zu Unmengen in süßen Sachen wie Schokolade.

Ursachen für Heißhunger: Die Macht der Gewohnheit

Menschen sind Gewohnheitstiere. Wer als Kind schon immer Nachtisch bekam, wenn er seinen Teller aufgegessen hat, behält die süße „Belohnung“ nach der Hauptmahlzeit oft auch als Erwachsener bei. Und der Körper gewöhnt sich daran. Bleibt die Schokolade nach dem Essen plötzlich weg, glaubt das Gehirn, dass es in eine Unterzuckerung fallen könnte und schlägt Alarm, der sich dann als Heißhunger äußern kann. Abnehmen wird dadurch schwer bis unmöglich.

Die Schilddrüse als Übeltäter

Auch die Schilddrüse kann der Auslöser für ständigen Heißhunger sein. Denn bei einer Schilddrüsenüberfunktion läuft der Stoffwechsel ständig auf Hochtouren und verbrennt Energie, wodurch wir aber auch immer Hunger haben. Eine hormonelle Einstellung durch den Arzt schafft hier Abhilfe.

Tipps gegen den Heißhunger

Wer bereits mit dem nagenden Gefühl zu kämpfen hat, wird sich kaum noch dazu zwingen können, zu etwas Gesundem wie Nüssen zu greifen. Hier helfen folgende Tipps:

Kaugummi kauen (am besten Pfefferminz): Der starke Geschmack neutralisiert Hunger auf Süßigkeiten. Zähne putzen hat übrigens den gleichen Effekt!

(am besten Pfefferminz): Der starke Geschmack neutralisiert Hunger auf Süßigkeiten. Zähne putzen hat übrigens den gleichen Effekt! Wasser trinken: Klingt verrückt, aber oft hat man eigentlich nur Durst, wenn plötzlich exzessiv der Magen knurrt. Deshalb bei Heißhunger am besten erstmal ein großes Glas Wasser trinken!

Klingt verrückt, aber oft hat man eigentlich nur Durst, wenn plötzlich exzessiv der Magen knurrt. Deshalb bei Heißhunger am besten erstmal ein großes Glas Wasser trinken! Bewegen: Stress ist einer der Hauptauslöser für Heißhunger. Wer kann, sollte also bei Hungerattacken kurz aufstehen und ein bisschen herumlaufen, bestenfalls draußen um den Block.

Stress ist einer der Hauptauslöser für Heißhunger. Wer kann, sollte also bei Hungerattacken kurz aufstehen und ein bisschen herumlaufen, bestenfalls draußen um den Block. Ablenken: Heißhunger hält meist nur ein paar Minuten an. Am besten sucht man sich eine gute kurze Ablenkung und schreibt z. B. die unbeantwortete Mail oder ruft eine Freundin zum Quatschen an.

Wie kann ich Heißhungerattacken vorbeugen?

Am besten ist es, Heißhunger von vornherein zu vermeiden. Diese Tipps helfen dabei:

Zwischenmahlzeiten einplanen – nur gesund sollten sie sein. Am besten eignen sich Nüsse, etwas Obst und Gemüse

Achte darauf, dass du genug Eiweiß in Form von magerem Fleisch, Fisch, Eiern oder Milchprodukten zu dir nimmst – denn Eiweiß hält länger satt

Weißmehlprodukte lassen den Blutzuckerspiegel in die Höhe schnellen – setz lieber auf Vollkorn. Dadurch steigt und fällt der Blutzuckerspiegel langsamer

Was Zucker mit Diabetes zu tun hat

Normalerweise sorgt das Hormon Insulin dafür, dass Traubenzucker (Glukose) aus dem Blut in die Zellen überführt wird, wo die Zuckermoleküle für die Energiegewinnung benötigt werden. Bei Diabetes Typ II sprechen die Zellen nicht mehr so gut auf Insulin an – durch diese Resistenz staut sich der Zucker im Blut. Deshalb müssen die meisten Betroffenen Insulin durch Spritzen zuführen.

Wer jetzt weiterhin zuckerreich isst, benötigt theoretisch immer mehr zusätzliches Insulin und belastet den Körper damit. Deshalb wird gerade Diabetes-Patienten zu einer zuckerarmen Ernährung geraten.

Du hast ständig Heißhunger in der Nacht? Diese 11 Tipps helfen dagegen!

1 von 11 Aktiv werden Wenn Ihr Euch tagsüber beim Essen stark kontrolliert, kann Eure Willenskraft nachts schon mal auf der Strecke bleiben. Statt Heißhunger in der Nacht nachzugeben und in die Küche zu laufen, werdet am besten aktiv und beschäftigt Euch mit etwas, das nichts mit Essen zu tun hat. Aufräumen oder etwas erledigen, was ohnehin getan werden muss. Das lenkt ab und macht zufrieden. 2 von 11 Zeit fürs Essen nehmen Hungrig ins Bett gehen - ganz schlecht. Genauso ungünstig ist es, unregelmäßig oder zu wenig zu essen oder aufs Frühstück zu verzichten. Wissenschaftler von der Universität Pennsylvania haben herausgefunden: Der nächtliche Drang zum Kühlschrank betrifft häufig Menschen, die mit leerem Magen in den Tag starten oder morgens nur schnell was runterwürgen. 3 von 11 Vielfalt auf dem Teller Beobachtet mal, wie häufig die nächtlichen Gelüste auftreten. Falls der nächtliche Ausflug an die Futterquellen nur ab und zu mal vorkommt, kann ein Nährstoffmangel dahinter stecken. Da hilft es schon, wenn Ihr während des Tages abwechslungsreich und nicht einseitig esst, damit kein Nährstoff zu kurz kommt. 4 von 11 Ursachen-Forschung Wer nachts Appetit auf spezielle Genüsse hat - etwa auf würzige Chips oder Nussschokolade - versucht oft, damit ein unerfülltes Bedürfnis zu befriedigen. Vielleicht seid Ihr mit Eurer Lebenssituation unzufrieden, fühlt Euch nicht wertgeschätzt oder im Job unterfordert. Dann wird das Essen zur Erfüllung, kurzfristig jedenfalls. Langfristig solltet Ihr Euch professionelle Hilfe holen. 5 von 11 Aromen schnuppern Ein Fläschchen Minze- oder Vanillearoma am Bett wirkt Wunder: bei Bedarf daran schnuppern, das lässt den Serotoninspiegel ansteigen und bremst den Appetit. 6 von 11 Proteine tanken Salat und Grünzeug sind wichtig und eine feine Sache, doch bei Frauen kommt Eiweiß leicht mal zu kurz. Deshalb am besten schon tagsüber Eier, Milchprodukte, mageres Fleisch oder Fisch essen, sie sättigen gut und sind dann auch abends günstiger für den Stoffwechsel als ein Übermaß an Kohlenhydraten. Nach einer Studie der Universität von Missouri kann bereits ein proteinreiches Frühstück die Lust auf späteres Naschen hemmen. Denn das Belohnungszentrum im Gehirn kommt voll auf seine Kosten. 7 von 11 Kohlenhydrate meiden Statt Pasta und helles Brot zum Dinner esst lieber ein Stückchen Fisch oder Geflügel. Dazu Gemüse und Vollkornreis oder Quinoa. Diese Lebensmittel treiben den Blutzuckerspiegel nicht so in die Höhe. Eine größere Ladung aus einfachen Kohlenhydraten dagegen aktiviert die Belohnungsregion im Gehirn, die später ihr Recht fordert und Euch hungrig wach werden lässt. 8 von 11 Die Selbstkontrolle stärken Ihr wisst ja: Sport ist für und gegen alles gut! Zwischen 10 und 40 Minuten moderates Ausdauertraining reichen schon, um das Gehirn besser mit Sauerstoff zu versorgen. Das macht Euch nicht nur zufrieden, sondern stärkt auch das Kontrollzentrum im Gehirn. 9 von 11 Auf Gedankenkreise gehen Wenn Euch die Lust auf einen nächtlichen Snack überkommt: Eine kleine Meditation kann die Welt wieder ins Lot bringen. Und wie meditiert man richtig? Hier findet Ihr Meditationstechniken für verschiedene Anlässe. Wer keine Lust hat, sie zu lernen: Auch eine kurze Gedankenreise hilft und wirkt entspannend. Träumt Euch doch mal 15 Minuten an Euren Lieblingsort, einen Strand, eine Waldlichtung, die Berge ... 10 von 11 Appetit wegatmen Stress ist ein typischer Auslöser für Heißhunger in der Nacht. Mit der Yoga-Übung "Nadi Sodhana" lässt sich Stress wegatmen. So geht's: aufrecht hinsetzen, Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand an den Daumenballen drücken, die restlichen Finger ausstrecken. Einatmen, mit dem Daumen das rechte Nasenloch zuhalten, links ausatmen. Kurze Pause, links einatmen. Mit dem Ringfinger das linke Nasenloch zuhalten, langsam rechts ausatmen. Kleine Atempause und weiter im Wechsel, etwa 15-mal. Abschließend durch beide Nasengänge ausatmen. 11 von 11 Zur Ruhe kommen Bis in den frühen Morgen fernsehen, im Bett Arbeiten korrigieren oder die Präsentation für den nächsten Tag vorbereiten, das bringt den Bio-Rhythmus komplett aus dem Tritt. Schon meldet sich der Appetit. So blöd es sich anhört, aber die Empfehlung: möglichst immer zur gleichen Zeit ins Bett und mindestens 7 Stunden Schlaf, ist eine der besten Strategien gegen Heißhunger in der Nacht.

Videotipp: Dieses Gewürz macht Schluss mit Heißhunger!