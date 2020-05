8 Lebensmittel im Faltencheck: Wer das isst, altert schneller

Wir können das Altern nicht aufhalten, aber wir können entscheiden, was wir essen und trinken. Die Rechnung ist simpel: Ernähren wir uns schlecht, geht es auch unserem Körper und unserer Haut schlecht. Im schlimmsten Fall macht uns ungesunde, einseitige Ernährung krank. Doch wo sollten wir besonders genau hinschauen? Diese 8 Lebensmittel lassen uns auf Dauer älter aussehen, als wir sind.



Dass uns Zucker nicht so besonders gut tut, wissen wir. Aber er schlägt sich nicht nur gern auf der Waage nieder, sondern er sorgt auch für Falten. Essen wir zu viel Zucker - oder Kohlenhydrate, die sich schnell in Zucker umwandeln - durchflutet der Überschuss unseren Körper und lässt unseren Blutzucker in die Höhe schnellen. Zucker bindet sich aber auch an körpereigene Proteine wie Kollagen und Elastin, die unsere Haut straff und geschmeidig machen. Durch die sogenannte Glykation werden diese Proteine zerstört.



Zucker versteckt sich in vielen Lebensmitteln - zum Beispiel auch in Cornflakes oder Tomatensauce. Im Zweifel immer auf die Nährstofftabelle schauen.