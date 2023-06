Trend-Cocktail 2023 Ist der Aperol Paloma der bessere Aperol Spritz?

Wer einmal auf den Geschmack gekommen ist, kommt schwer wieder davon los: Der Aperol Spritz ist der People Pleaser unter den Cocktails. Kann ihm seine beschwipste Schwester, der Aperol Paloma, das Wasser reichen?

Niemand weiß so richtig, wann und wie genau es passiert ist, aber irgendwann in den letzten paar Jahren hat der Aperol Spritz die Weltherrschaft übernommen. Kaum ein Restaurant hat ihn nicht auf der Karte und kaum ein erwachsener Mensch, der bei Gelegenheit etwas trinkt, hat ihn noch nicht probiert. Ob als Aperitif, als treuer Begleiter für einen gesamten Abend oder als kurzer Genussmoment an einem schönen Sommernachmittag, der Aperol Spritz macht es Weißweinschorle, Tequila Sunrise und Co. ganz schön schwer.

Dabei ist der Klassiker aus Prosecco (oder Weißwein), Mineralwasser und Aperol längst nicht das einzige Mixgetränk, das sich mit dem Likör zubereiten lässt: Der Aperol Spritz hat eine beschwipste Schwester, die eines Versuchs zumindest wert ist – sowohl für Aperol-Spritz-Liebhabende als auch für jene, denen die klassische Variante weniger zusagt. Der Aperol Paloma hat ein ähnlich hohes Genuss-Potenzial wie seine berühmte Schwester. Allerdings etwas mehr Wums.

Aperol Paloma: Das unterscheidet ihn vom Aperol Spritz

Standardmäßig kommt der Aperol Paloma ohne Mineralwasser und Prosecco aus, enthält stattdessen jedoch Tequila, Orangenlikör und Limetten- und Grapefruitsaft. Somit sprudelt er nicht und erinnert weniger an Weißweinschorle oder Sektempfang, gibt dafür jedoch leichte Margarita-Vibes ab. Sein Alkoholgehalt ist offensichtlich höher als der eines klassischen Aperol Spritzes, allerdings dominiert im Trinkgefühl ähnlich wie beim Margarita der Erfrischungseffekt – Vorsicht ist daher, wie gewiss bei jeglichem Alkoholkonsum, definitiv angebracht. Wer es leichter mag, kann dem Aperol Paloma je nach Vorlieben natürlich Mineralwasser hinzufügen oder nur einen Spritzer Tequila verwenden. Die folgenden Angaben sind lediglich Richtwerte, die sich prima anpassen und gemäß dem eigenen Geschmack variieren lassen.

Aperol Paloma: Zubereitung

Für ein Glas brauchst du folgende Zutaten:

50 ml Tequila

50 ml Grapefruitsaft

30 ml Orangenlikör

30 ml Aperol

10 ml Limettensaft Eiswürfel Limettenscheiben (zum Garnieren)

Und so mixt du daraus den Cocktail:

Cocktailshaker zur Hälfte mit Eiswürfeln füllen. Tequila, Limetten- und Grapefruitsaft, Orangenlikör und Aperol in den Shaker geben, Deckel darauf und schütteln – 15 - 20 Sekunden sollten genügen, um die Flüssigkeit zu kühlen.

Eiswürfel in ein Glas geben und den Cocktail über ein Cocktailsieb abseihen.

Mit Limettenscheiben garnieren und schmecken lassen.