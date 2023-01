von Marie Mühlenberg Apfelessig schmeckt nicht nur super im Salatdressing, sondern ist dazu auch noch ein wahres Wundermittel aus der Hausapotheke.

In Apfelessig stecken nicht nur die gesunden Nährstoffe des Apfels – durch das Vergären werden sogar noch weitere wertvolle Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente freigesetzt. Kein Wunder, dass ein bis drei Löffel Apfelessig am Tag, verdünnt in etwas Wasser, viele positive Folgen für den Köper haben können.

An apple a day keeps the doctor away.

Gesundheit, Hautbild und sogar das Gewicht – Apfelessig ist ein echtes Wundermittel in Naturform und kann eine gesunde Ernährung wunderbar ergänzen. Fünf Dinge, die passieren, wenn du täglich ein bis drei Teelöffel zu dir nimmst, erfährst du im Video.

Verwendete Quelle: eatsmarter.de