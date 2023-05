Stars sind üblicherweise keine Ernährungsexpert:innen und selten gute Vorbilder, wenn es um gesundes Essverhalten geht. Gilt das auch für Demi Moore? Sieh am besten selbst.

Es gibt sicherlich ein paar Ernährungsregeln, die für alle Menschen gelten. Zum Beispiel, dass wir idealerweise unseren Energiebedarf decken. Und nach Möglichkeit genügend Vitamine und Mineralstoffe zu uns nehmen. Wer Allergien oder Unverträglichkeiten hat, tut gewiss eher gut daran, entsprechende Lebensmittel zu meiden.

Doch von solchen Universalien abgesehen, ist ein gesundes Essverhalten weitestgehend individuell. Manche Menschen essen am liebsten fünf Mal am Tag, andere bevorzugen ein bis zwei größere Mahlzeiten. Einige beziehen einen Großteil ihrer Energie aus Kohlenhydraten, andere fühlen sich besser mit einem proteinreichen Speiseplan.

Wenn wir einmal herausgefunden haben, mit welcher Ernährungsweise wir uns wohlfühlen, können wir getrost dabei bleiben, ohne uns davon verunsichern zu lassen, wie es andere Menschen halten oder was Expert:innen sagen. Trotzdem kann es selbst dann manchmal ja vielleicht ganz interessant sein zu schauen, was andere für sich als passend empfinden – insbesondere Promis.

Die Schauspielerin Demi Moore ist in der Vergangenheit für die eine oder andere Rolle einem extremen, für einen gewöhnlichen Alltag ungeeigneten und ungesunden Ernährungsplan gefolgt, wie sie in ihren Memoiren "Inside Out" von 2019 schreibt. Mittlerweile habe sie Extrem-Diäten allerdings abgeschworen und Essgewohnheiten etabliert, mit denen sie sich gesund und wohlfühlt – und jung. Folgende Aspekte sind laut Medienberichten die Kernpunkte ihres Ernährungskonzepts.

5 Ernährungsregeln, die für Demi Moore am besten funktionieren

1. Frische statt Convenience

Essen aus der Tüte landet bei Demi Moore grundsätzlich nicht auf dem Speiseplan. Statt Convenience und industriell verarbeiteten Lebensmitteln setzt die Schauspielerin auf frische Ware wie Nüsse, Gemüse, Hülsenfrüchte und Co. Fleisch und Fisch verzehrt der Hollywoodstar in Maßen, jedoch nie in Form von Wurstwaren, Fischstäbchen oder Ähnlichem.

2. Proteinreiche Mahlzeiten nach dem Sport

Bewegung und Ernährung gehören beinahe zusammen – zumindest schenkt Demi Moore beiden Themen in ihrem Leben Raum und Aufmerksamkeit. Ihre Sportroutine beinhaltet unterschiedliche Workouts von Schwimmen über Yoga bis Gewichtetraining. Bei der Mahlzeit nach einer Einheit achtet sie grundsätzlich auf einen hohen Proteingehalt. Mageres Fleisch, Fisch oder Hülsenfrüchte fehlen als Hauptkomponente auf ihrem Teller nach dem Sport üblicherweise nicht.

3. Gesunde Fette

Demi Moore meidet weitestgehend tierische Fette und die darin zumeist enthaltenen gesättigten Fettsäuren. Von Produkten wie Butter und Sahne lässt sie die Finger, dafür greift sie lieber zu pflanzlichen Fetten wie Leinsamenöl oder den in Nüssen enthaltenen Energieträgern.

4. Keine Angst vor Kohlenhydraten

Im Gegensatz zu manchen anderen ernährungsbewussten Menschen verzichtet Demi Moore nicht radikal auf Kohlenhydrate. Gerade Lebensmittel mit langkettigen Kohlenhydraten wie Kartoffeln, Naturreis, Vollkornbrot oder -pasta landen bei ihr regelmäßig auf dem Teller, da sie wertvolle Glücklichmacher, Energielieferanten und Sattmacher in einem sind.

5. Auf die eigene Intuition eingehen

Gerade wer viele Diäten gemacht hat und Ernährungsplänen gefolgt ist, kann sich für eine ganze Weile schwer damit tun, wieder auf das eigene Bauchgefühl zu hören und Hunger und Sattheit richtig wahrzunehmen. Demi Moore dürfte dafür auch etwas Zeit gebraucht haben, doch mittlerweile versucht sie, sich vorwiegend intuitiv zu ernähren: Sie hält sich weder an bestimmte Essenszeiten noch an Mengenvorgaben, sondern isst so oft, um die Zeit und so viel, wie ihr Körper ihr sagt.

