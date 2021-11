Köstlich scharf und super healthy ist sie, die Ingwer-Wurzel. Aber wusstest du, dass du die positiven Wirkungen auf die Gesundheit schwächen kannst, wenn du Ingwer falsch zubereitest?

Ingwer stärkt das Immunsystem, kurbelt den Stoffwechsel sowie die Verdauung an, wirkt gegen Übelkeit und kann Entzündungen im Körper hemmen. Die Knolle ist also gerade in der dunklen Jahreszeit eine wahre Wunderwaffe für unsere Gesundheit. Als Tee ist Ingwer ein beliebtes Hausmittel, aber auch als hoch konzentrierter Shot (Vorsicht, scharf!) oder in Smoothies kann er seine Wirkung entfalten. Aber Achtung: Es gibt ein paar Dinge, auf die du bei der Zubereitung achten solltest, damit der positive Effekt auf die Gesundheit nicht geschwächt wird.

Typische Fehler bei der Zubereitung von Ingwer

1. Ingwer zu früh schneiden

Sobald Ingwer geschnitten wird, verliert er ganz schnell an positiven Benefits der Inhaltsstoffe. Wenn du also beispielsweise Teewasser kochst, solltest du den Ingwer erst unmittelbar, bevor du ihn hineingibst, schneiden. Also lieber nicht schon schnippeln, während das Wasser erhitzt.

2. Ingwer schälen

Wie auch bei anderen Lebensmitteln, etwa Äpfeln, sitzen beim Ingwer die meisten Vitamine direkt unter der Schale. Deshalb solltest du die Knolle besser nicht schälen, bevor du sie im Tee, Smoothie oder zum Würzen verarbeitest. Achte hier am besten darauf, Bio-Qualität zu kaufen, damit du die Schale bedenkenlos mitessen kannst. Und den Ingwer natürlich vor dem Verarbeiten gründlich waschen.

3. Zu große Stücke

Die Scharfstoffe des Ingwers, etwa Gingerole und Shogaole, entfalten sich vor allem an frischen Schnittflächen, deshalb sollte die Wurzel nicht nur möglichst kurz vor dem Einsatz im Tee, Topf oder Smoothie geschnitten werden – sondern auch in möglichst kleine Stücke. Wer zu große Stücke verwendet, verschenkt einiges von der potenziellen Wirkung des Ingwers.

4. Ingwertee zu kurz oder zu lange ziehen lassen

Du liebst Ingwertee als Boost für dein Immunsystem? Dann solltest du unbedingt darauf achten, wie lange du ihn ziehen lässt. Die optimale Ziehzeit ist fünf bis zehn Minuten. Wenn du die Ingwerstücke schon vorher aus dem Wasser entfernst, können sich die Scharfstoffe nicht optimal im Wasser entfalten. Wenn du den Tee länger ziehen lässt, wird er schärfer – wie intensiv man ihn mag, ist natürlich Geschmackssache.

