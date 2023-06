Last-minute Picknick 9 einfache und leckere Food-Ideen für unterwegs

Möhren-Curry-Salat

500 g Möhren schälen, waschen und in Stifte raspeln. 50 g Cashewkerne in einer Pfanne ohne Fett anrösten, grob hacken. Möhrenstifte 1 Minute in Olivenöl andünsten, mit 1 TL Currypulver bestäuben, kurz rösten lassen. Dann mit 150 ml Gemüsebrühe ablöschen. 1 EL Ahornsirup und 1 EL Limettensaft zugeben. Zugedeckt ca. 5 Minuten bissfest garen. Möhren samt Brühe in eine Schüssel geben, abkühlen lassen. 1 kleinen, in Streifen geschnittenen Römersalat und die Cashewkerne dazu geben, nochmal mit Curry, Salz und Pfeffer abschmecken.



Das Gute daran: Das Betakarotin aus Möhren wandelt unser Körper fix in Vitamin A um und schützt so die Zellen vor Schäden durch UV-Strahlung. Außerdem werden Karottenknabberer gleichmäßiger braun. Wer seinen Möhrensalat mit Curry würzt, hemmt zusätzlich Entzündungsprozesse in den Zellen, die die Haut altern lassen.

