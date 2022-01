Ja ja, wir wissen es: Zu viel Alkohol ist ungesund. Aber wie sehr schon geringe Mengen unserem Gehirn zusetzen, hat eine US-Studie jetzt herausgefunden…

Ach, heute nur ein Gläschen Wein… Das macht doch nichts, oder? Leider doch. Denn ein Glas Wein enthält rund 14 Gramm Alkohol. Und laut einer Studie der University of Southern California in den USA lässt schon ein Gramm Alkohol am Tag unser Gehirn um siebeneinhalb Tage, also mehr als eine Woche, altern. Den Rest kannst du dir ausrechnen…

Schon geringe Mengen Alkohol lassen das Gehirn um mehrere Monate altern

Mehr als 17.000 menschliche Hirnbilder der UK-Biobank, einem Datensatz aus einer groß angelegten britischen Langzeitstudie, haben die US-amerikanischen Forschenden für ihre Studie untersucht. Die teilnehmenden Personen waren zwischen 45 und 81 Jahre alt. Und das Ergebnis der Untersuchung ist erschreckend: Denn jedes Gramm Alkohol, das wir zu uns nehmen, lässt unser Gehirn um 0,02 Jahre – also siebeneinhalb Tage – frühzeitig altern.

Nur damit du eine bessere Vorstellung bekommst, wie wenig ein Gramm Alkohol ist: Unser geliebtes Gläschen Wein enthält 14 Gramm Alkohol, eine kleine Flasche Bier rund 13 Gramm.

Über einen längeren Zeitraum hat der Alkoholkonsum verheerende Folgen: Die Gehirne der teilnehmenden Personen, die sich nach eigenen Angaben jeden Tag oder zumindest an den meisten Tagen ein Glas Wein oder Bier (oder zwei oder drei) gönnen, sind im Schnitt um 0,4 Jahre oder fünf Monate schneller gealtert als die der Abstinenzler:innen mit demselben chronologischen Alter.

Rauchen sorgt ebenfalls für eine vorzeitige Alterung des Gehirns

Die Forschenden der University of Southern California haben sich in ihrer Studie allerdings nicht nur auf dem Konsum von Alkohol fokussiert, sondern sich auch angeschaut, was Zigaretten im Gehirn anrichten. Der Untersuchung nach ist Rauchen sogar noch schädlicher als Trinken. Die Gehirne der Studienteilnehmenden, die über ein Jahr täglich eine Schachtel Zigaretten geraucht haben, sind um 0,03 Jahre vorzeitig gealtert. Das sind elf Tage! Im Schnitt sechs bis sieben Monate älter waren die Gehirne der Rauchenden im Vergleich zu den Nicht-Rauchenden im selben Alter.

Verwendete Quellen: inverse.com, nature.com