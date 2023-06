Trends kommen und gehen und auch in diesem Jahr gibt es wieder einige Neuheiten, die uns in der Küche beeinflussen können – manche sind inspirierend, andere eher gewöhnungsbedürftig. Eins haben jedoch alle gemeinsam: Nachhaltigkeit und ein gewisses Umweltbewusstsein steht immer mehr im Zentrum der Aufmerksamkeit.

Vegan – Next Level

Das Interesse an veganer Ernährung und pflanzlichen Alternativen, das sich bereits in den letzten Jahren abgezeichnet hat, setzt sich auch in diesem Jahr fort. Eine der treibenden Kräfte hinter dem Food-Trend des pflanzlichen Genusses ist die steigende Nachfrage nach pflanzlichen Alternativen zu tierischen Produkten. Immer mehr Menschen entscheiden sich dafür, ihren Fleischkonsum zu reduzieren oder ganz auf eine pflanzliche Ernährung umzusteigen. Dieser Trend hat zu einer explosionsartigen Entwicklung innovativer pflanzlicher Produkte geführt, die den Geschmack und die Textur von Fleisch, Milchprodukten und Eiern imitieren. Von pflanzlichen Burgern über vegane Käsealternativen bis hin zu Ei-Ersatzprodukten – die Auswahl ist groß und attraktiv.

Back to Locals

Auch das Bewusstsein für lokale Produkte steht in diesem Jahr im Vordergrund. Heimische Lebensmittel wie Grünkohl oder Pastinaken müssen nicht importiert werden und haben daher einen geringen CO2-Ausstoß. Auch saisonale Produkte stammen meist aus der Region.

Fusion Kitchen

"Fusion" ist ein Begriff, der verwendet wird, um die Verschmelzung oder Kombination verschiedener Elemente, Stile, Geschmäcker oder Kulturen zu beschreiben. Er wird häufig in den Bereichen Kulinarik, Musik, Kunst und Design verwendet.Wie auch unsere Food-Beispiele zeigen, werden in den sozialen Medien Zubereitungsarten und Zutaten bunt gemischt. Ein globaler und internationaler Einfluss ist ihr von besonderer Bedeutung.

