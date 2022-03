"An apple a day keeps the doctor away": Dieses Sprichwort ist auch in Deutschland inzwischen fest etabliert. Aber was passiert wirklich in unserem Körper, wenn wir jeden Tag einen Apfel zu uns nehmen?

Ob als Apfelsaft, im saftigen Apfelkuchen oder einfach pur als Snack für zwischendurch. Äpfel schmecken nicht nur gut, sondern sind auch gesund und liefern unserem Körper wichtige Vitamine. Und das Beste: Sie lassen sich kinderleicht in verschiedenste Rezepte einbauen.

Vitaminbombe Apfel: Diese Vorteile bringt das Obst mit

Das Sprichwort "An apple a day keeps the doctor away" haben wir alle schon mal gehört. Aber ist an dem Satz etwas Wahres dran? Im Video verraten wir, was ein Apfel am Tag in unserem Körper bewirken kann.

