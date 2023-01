Wer sein Abnehm-Ziel erreicht hat, möchte sein Gewicht natürlich auch halten. Folgende Lebensmittel helfen, den berüchtigten Jo-Jo-Effekt zu vermeiden.

#1: Mandeln

Es ist in zweifacher Weise sinnvoll, Mandeln auch nach dem Abnehm-Erfolg in seinen Speiseplan zu integrieren. Zum einen sind Nüsse die perfekten Snacks, da sie das Hungergefühl stillen und lange satt machen. Zum anderen enthalten Mandeln Proteine und ungesättigte Fettsäuren, die dafür sorgen, dass deine Muskelmasse trotz Abnehmen erhalten bleibt.

#2: Beeren

Beeren sind immer eine gute Idee für den Snack zwischendurch oder die süße Versuchung, die die meisten von uns nach dem Abendessen ersucht. Ob Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren oder Brombeeren: Die kleinen Früchte haben zahlreiche Nährstoffe, wenig Kalorien und sind unwiderstehlich lecker. Und sie können nach Belieben mit anderen Zutaten ergänzt werden.

#3: Vollkorn

Zwar leben viele Diäten vom Verzicht auf Kohlenhydrate - Studien haben jedoch erwiesen, dass eine Low-Carb-Diät auf Dauer nicht sinnvoll ist. Besser ist es also, komplexe Kohlenhydrate in Form von Vollkornprodukten in den Speiseplan zu integrieren. Auch, weil Vollkorn viele Ballaststoffe liefert, die gut für die Darmflora sind und vor Darmkrebs schützen können.

#4: Zitronen

Wer sein Gewicht halten möchte, sollte Zitronen zu seiner absoluten Lieblingsfrucht machen. Der Saft der Zitrusfrucht verleiht nicht nur jedem Gericht eine ganz besondere Geschmacksnote, sondern boostet auch den Stoffwechsel. Darüber hinaus zählt die Zitrone zu den besten Vitamin-C-Lieferanten und stärkt die Abwehrkräfte. Übrigens: Schon ein Glas Zitronenwasser am Morgen kann wahre Abnehm-Wunder bewirken. Hier gibt es noch mehr Zitronen-Rezepte.

#5: Tomaten

Tomaten schmecken nicht nur in nahezu jedem Gericht, sie haben auch kaum Kalorien und sind somit ideal als Snack geeignet. Doch das Gemüse kann noch mehr als nur gut schmecken: Es enthält jede Menge Kalium, das entwässert und Giftstoffe aus dem Körper spült. Darüber hinaus enthalten Tomaten-Rezepte etliche Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe, die dich schon beim Weg zum Idealgewicht unterstützt haben.