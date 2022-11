von Stephanie Pingel Wenn wir traurig sind, greifen wir oft zu Süßigkeiten. Aber das muss nicht sein: Diese Lebensmittel sind nicht nur gesund, sondern machen auch noch happy!

Wer kennt es nicht: Der Tag war super anstrengend und der eigentlich unnötige Streit mit dem Partner hat uns auch noch deprimiert. Viele Menschen greifen jetzt ohne darüber nachzudenken in die Süßigkeitenschublade. Kein Wunder: Die süßen Snacks geben uns nämlich einen umgehenden Gute-Laune-Kick und versorgen uns schnell mit neuer Energie. Nur leider freut sich unsere Waage meist eher weniger über den beherzten Griff zu Kuchen und Co.: Die süßen Leckereien landen schneller auf unserer Hüfte, als uns lieb ist.

Zum Glück muss das gar nicht sein – es gibt nämlich auch einige gesunde Lebensmittel, die deine Laune boosten! Hier kommen unsere Top 7:

1. Lachs

Wir lieben Lachs! Dank jeder Menge gesunder Omega-3-Fettsäuren schützt er vor allem unser Herz. Aber auch unsere Laune profitiert von ihm. Und zwar ordentlich: Für eine Meta-Analyse haben Forscher 26 Studien miteinander verglichen und fanden so heraus: Menschen, die viel Fisch essen, haben ein wesentlich geringeres Risiko für Depressionen. Mindestens ein- bis zweimal pro Woche sollte der Muntermacher aus dem Meer dafür auf dem Speiseplan stehen.

2. Grünes Gemüse – vor allem Avocado

In grünem Gemüse wie Spinat, aber auch in dem Superfood Avocado steckt jede Menge der wichtigen Folsäure, die zur Gruppe der B-Vitamine gehört. Ein niedriger Folsäurespiegel wird mit einem höheren Risiko für Depressionen in Verbindung gebracht, weil er unter anderem direkte Auswirkungen auf die Produktion des Glückshormons Serotonin hat. Gönn dir also gern Avocadoscheiben morgens auf dem Brot oder Spinat zum Mittag, wenn du betrübt bist!

3. Bananen

Bananen gelten schon lange als echte Gute-Laune-Macher: Sie enthalten eine ordentliche Menge Serotonin, was unseren Stimmungspegel so richtig in die Höhe schießen lässt. Und obendrein sind Bananen auch noch super gesund: Sie geben viel Energie und enthalten jede Menge Kalium, das beispielsweise für unser Herz und die Muskeln wichtig ist.

4. Blaubeeren

Beeren sind echte Kraftpakete: In ihnen stecken jede Menge gesunde Antioxidantien, die freie Radikale abfangen und so Entzündungen im Körper verhindern können. Ein weiterer wichtiger Inhalt: Flavonoide, die sich vor allem in Blaubeeren befinden. Studien belegen, dass diese die Stimmung verbessern können. Und obendrein eignen sie sich super als leckerer Snack zwischendurch oder als Topping für Müsli, Quark und Co.

5. Joghurt oder Kefir

Der Darm rückt immer mehr in den Vordergrund, wenn es um ein gesundes Leben geht. Im Fokus dieser Überlegungen stehen meist Präbiotika, die unter anderem das Wachstum gesunder Darmbakterien anregen. Bei einer Meta-Analyse von zehn Studien haben Forscher herausgefunden, dass Präbiotika positive Effekte bei depressiven Verstimmungen haben können. Deshalb sollten präbiotische Lebensmittel wie Joghurt oder Kefir so oft es geht auf deinem Speiseplan stehen!

6. Quinoa

Vollkornprodukte wie Quinoa oder brauner Reis stecken zum einen voller Ballaststoffe, die der Körper für diverse Prozesse braucht und zum anderen verschiedene B-Vitamine, über die sich unser Gehirn freut. Außerdem unterstützen B-Vitamine die Produktion von Serotonin – und machen uns damit im Handumdrehen happy. Für den zusätzlichen Gesundheits-Boost isst du Quinoa und Co. am besten in Kombination mit Gemüse zum Mittagessen.

7. Dunkle Schokolade

Last but not least noch eine gute Nachricht: Süß und zugleich gesund muss sich nicht ausschließen! Dunkle Schokolade mit einem hohen Kakaoanteil ist das Paradebeispiel dafür. Die darin enthaltenen Phenylethylamine sorgen dafür, dass das Glückshormon Serotonin ausgeschüttet wird. Außerdem stecken auch in dunkler Schokolade jede Menge Flavonoide, die wie bei den Blaubeeren generell die Stimmung heben können.