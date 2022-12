Der Schädel brummt, der Magen meldet sich mit Übelkeit. Wenn der letzte Drink mal wieder schlecht war, ärgert uns am nächsten Tag meist ein gemeiner Kater. Ein besonderes Mittel soll ein echter Geheimtipp gegen Kopfweh und Co. sein.

Silvester ist einer dieser Abende, an dem selbst sonst sehr disziplinierte Menschen schnell mal einen über den Durst trinken. Während es auf der Party noch großen Spaß macht, einen leichten (oder nicht so leichten) Schwips zu haben, bekommen wir dann spätestens am nächsten Morgen die Quittung: Der fiese Kater klopft an die Tür – mitsamt Kopfweh, Übelkeit und Müdigkeit.

Aber was hilft wirklich gegen die Alkohol-Nachwehen? Rollmops und andere salzige Speisen essen? Kopfschmerztabletten? Oder einfach aushalten? Aktuell geht ein angeblicher Kater-Geheimtipp durchs Netz: das Medikament Elotrans. Eigentlich ein Mittel gegen Durchfall, soll die Arznei auch die Katersymptome schnell vertreiben. Aber stimmt das wirklich?

Durchfallmedikament Elotrans gegen den Kater: Was ist dran?

Auf Instagram posten Influencer:innen von ihren positiven Erfahrungen mit Elotrans gegen einen Kater – zeitweise ging der Hype so weit, dass es sogar kaum noch in Apotheken zu bekommen war. Und auch der Hersteller, das Pharma-Unternehmen Stada, postet auf einem eigens eingerichteten Instagram-Account Memes und Bilder rund um das Medikament und seine Wirkung gegen Durchfall – und gegen Katersymptome.

Um beurteilen zu können, ob Elotrans wirklich Kopfschmerzen, Übelkeit und Co. nach einem Gläschen zu viel den Garaus machen kann, müssen wir uns erst mal anschauen, wie es überhaupt wirkt. Laut Herstellerangaben gleicht das Medikament mit Salzen, Glukose und Mineralstoffen den Verlust von Wasser und Elektrolyten aus. Aus einem Pulver rührt man eine Lösung zum Trinken an. Statt nur bei Durchfall soll man Elotrans nun nach einer durchzechten Nacht vor dem Schlafengehen einnehmen, um den Kater am nächsten Morgen abzumildern.

Kann das funktionieren? Trinken wir (viel) Alkohol, kann sich das tatsächlich negativ auf unseren Elektrolythaushalt auswirken. Das bestätigt Heiner Wedemeyer von der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. In diesem Fall könne ein Mittel wie Elotrans tatsächlich helfen. "Aber die Effekte werden nicht groß sein", so der Experte.

Kopfschmerz und Co: Das hilft am besten gegen den (Silvester-)Kater

Vielmehr empfiehlt Heiner Wedemeyer im Falle eines Alkoholkaters, etwa nach der Silvesterparty, "die guten alten Hausmittel". Denn die seien letztlich gleichwertig gegenüber einem Medikament wie Elotrans. Seine Tipps, wenn es ein Glas zu viel war: "Ausreichend trinken, Kohlenhydrate zufügen, gegebenenfalls eine Kopfschmerztablette, zum Beispiel Aspirin, salzig essen."

Die beste Option, um Brummschädel, Magengrummeln und Co. am nächsten Morgen zu minimieren, bleibt aber natürlich schon am Abend: Alkohol in Maßen genießen, nicht allzu viel Unterschiedliches mischen und fleißig Wasser zu den Drinks trinken. Na, dann Prost!

Verwendete Quellen: DPA, rnd.de, geo.de