von Carolin Banser

Haferflocken zählen nicht nur zu den gesündesten Nahrungsmitteln, sie wirken sich auch positiv auf die Figur aus. Den Schlank-Effekt des Getreides kannst du mit einer bestimmten Frucht noch zusätzlich unterstützen!

Dass Haferflocken einen optimalen Start in den Tag bieten, ist kein Geheimnis. Schließlich liefern sie jede Menge wichtige Nährstoffe. Wer mit Haferflocken den Morgen begrüßt, versorgt seinen Körper gleich in der Früh mit allerhand Ballast- und Mineralstoffen. In dem Getreide stecken aber auch viele Vitamine, komplexe Kohlenhydrate und pflanzliches Eiweiß sowie Magnesium, Kalzium und Natrium. Für viele sind Haferflocken vor allem eines: wahre Figurschmeichler.

Haferflocken schützen vor Heißhungerattacken

Die in den Haferflocken enthaltenen Ballaststoffe kurbeln die Fettverbrennung an, die sogenannten komplexen – also gesunden – Kohlenhydrate sorgen außerdem für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl. Der Blutzuckerspiegel steigt beim Verzehr der Getreideprodukte nur langsam an und bleibt konstant. Das beugt Heißhungerattacken und somit auch Extra-Kalorien vor. Und jetzt aufgepasst! Denn mit nur einer Zutat werden Haferflocken noch schneller zum kleinen Abnehmbooster.

Wenn du Haferflocken so isst, dann schmilzt das Fett

Ab sofort solltest du deine Haferflocken mit einem Apfel aufpeppen. Damit wird dein Frühstück nicht nur zu einem kleinen kulinarischen Highlight – es lässt noch dazu die Pfunde schmelzen. Der Apfel liefert wichtige Nährstoffe, die sich positiv auf die Figur auswirken. Das in der Frucht enthaltene Pektin zum Beispiel hält lange satt. Das Kalium entwässert und hilft so, innerhalb kurzer Zeit einige Kilos zu verlieren. Die in dem Lieblingsobst der Deutschen enthaltenen Ballaststoffe regen die Verdauung an. Enzyme kurbeln den Stoffwechsel an, das Vitamin C der Früchte beschleunigt den Fettabbau.

Du bist noch auf der Suche nach einem leckeren Haferflocken-Apfel-Müsli? Dann haben wir hier das Richtige für dich.

Lecker: Warmer Apfel-Haferflockenbrei mit Zimt

Zutaten

30 g Haferflocken 1 Apfel 1 TL Zimtpulver 150 ml Wasser

Zubereitung

Die Haferflocken zusammen mit dem Wasser und dem Zimt in eine mikrowellengeeignete Form geben. Den Apfel in kleine Stücke schneiden und untermischen. Das Ganze dann für zwei Minuten bei 600 Watt in die Mikrowelle. Warm genießen.

Nährwerte pro Portion

kcal 203

Eiweiß 4,57 g

Fett 2,29 g

Kohlenhydrate 40,10 g

Verwendete Quelle: grazia-magazin.de